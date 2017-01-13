حملة «شكراً إمارات الخير» تعزي الدولة بشهداء الواجب

بعث رئيس حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» فراس اليافعي رئيس مؤسسة (الحقيقة) الإعلامية، برقية عزاء إلى القيادة الرشيدة عزاهم فيها باستشهاد خمسة من أبناء الوطن المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية بجمهورية أفغانستان في التفجير الإرهابي بمقر محافظ قندهار

وأكد "اليافعي" في برقية عزائه أن استهداف الأبرياء وهم يؤدون عملهم الإنساني لمساعدة إخوانهم في جمهورية أفغانستان الإسلامية يعد جريمة نكراء ،وعمل إرهابي جبان لا يمت لديننا الإسلامي بصلة ومجرد من قيمنا وأخلاقنا الإنسانية.

وأضاف "اليافعي" الشعوب العربية فخورة بأبناء الإمارات العاملين في مجال العمل الإنساني، واليوم نرفع رؤوسنا عالية بتقديم هؤلاء الشهداء من أبناء الإمارات الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء الواجب الإنساني في سبيل الإنسانية"

وعبر رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم " وشكرا إمارات الخير" عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الإماراتية واسر الشهداء بهذا المصاب الأليم..

سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ،ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وان يجنب بلادنا ودولة الإمارات كل مكروه.

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وارتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط Thanks-ksa-uae.info

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا.

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