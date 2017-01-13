المئات يؤدون صلاة الجمعة بساحة العروض في ذكرى التصالح والتسامح
صورة من صلاة الجمعة بساحة العروض اليوم -تصوير بسام القاضي
الجمعة 13 يناير 2017 12:48 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
ادى المئات من ابناء محافظات جنوبية مختلفة ظهر يوم الجمعة صلاتها وسط ساحة العروض بخور مكسر .
واقيمت الصلاة قبل ساعات من اقامة مهرجان جماهيري في ذكرى مابات يعرف بذكرى التصالح والتسامح في الجنوب .
ومن المتوقع ان يشارك الالاف في المهرجان الذي سيقام عصرا .
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