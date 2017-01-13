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سكان : ميليشيا الحوثي تقصف عدد من القرى بلودر بقذائف الهاون

الجمعة 13 يناير 2017 11:40 صباحاً
لودر (عدن الغد) خاص:

قال سكان محليون بمدينة لودر بمحافظة ابين جنوب اليمن ان ميليشيا الحوثي قصفت صباح يوم الجمعة عدد من القرى الواقعة اسفل جبل ثرة بقذائف الهاون .
وبحسب السكان لعدن الغد فقد سقطت عدد من قذائف الهاون بمنطقة الحضن وماجاورها محدثة حالة من الرعب في صفوف السكان .
وتتمركز عناصر من ميلشيا الحوثي اعلى جبل ثرة منذ انتهاء الحرب قبل عام ونصف وتقوم بقصف قرى المواطنين بين حين واخر .


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سكان : ميليشيا الحوثي تقصف عدد من القرى بلودر بقذائف الهاون
قال سكان محليون بمدينة لودر بمحافظة ابين جنوب اليمن ان ميليشيا الحوثي قصفت صباح يوم الجمعة عدد من القرى الواقعة اسفل جبل ثرة بقذائف الهاون .وبحسب السكان لعدن الغد




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