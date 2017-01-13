سكان : ميليشيا الحوثي تقصف عدد من القرى بلودر بقذائف الهاون
الجمعة 13 يناير 2017 11:40 صباحاً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
قال سكان محليون بمدينة لودر بمحافظة ابين جنوب اليمن ان ميليشيا الحوثي قصفت صباح يوم الجمعة عدد من القرى الواقعة اسفل جبل ثرة بقذائف الهاون .
وبحسب السكان لعدن الغد فقد سقطت عدد من قذائف الهاون بمنطقة الحضن وماجاورها محدثة حالة من الرعب في صفوف السكان .
وتتمركز عناصر من ميلشيا الحوثي اعلى جبل ثرة منذ انتهاء الحرب قبل عام ونصف وتقوم بقصف قرى المواطنين بين حين واخر .
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