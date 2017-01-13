مهندس التسامح والتصالح يدعو الرئيس هادي إعلان 13 يناير يوما وطنيا

دعا مهندس التسامح والتصالح كل المسؤولين ابتداء بالرئيس هادي وكل الوزراء والمحافظين والشخصيات الاجتماعية الجنوبيين إلى تجسيد التسامح والتصالح من خلال لقاء يجمعهم جميعا ، ووجه دعوة للرئيس عبدربه منصور هادي إلى إعلان ذكرى التسامح والتصالح يوما وطنيا.

جاء ذلك من خلال تصريح صحفي أدلى به مهندس التسامح والتصالح ومدير هيئة أراضي وعقارات الدولة بعدن المهندس محمد محسن الردفاني ، حيث أكد الردفاني على أن التسامح والتصالح الذي جسده شعب الجنوب هو قيمة شرعية وإنسانية وحضارية عالية ، وما اجترحه شعب الجنوب للوصل إلى ذلك اليوم من العامم 2006 ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي شيء سامي وراقي لما يحمله من مضامين تمثل العنوان الحضاري لشعب الجنوب المتميز الذي ينزع للسلام والمحبة والإخاء.

وأضاف ان شعب الجنوب قد جسد هذا المبدأ مع إخوانه العرب من خلال اصفافه مع دول التحالف ، واصطفاف هذا الشعب الجنوبي العظيم بتقدمه ( اميال ضوئية ) على قياداته التي لم تستطع اللحاق به ، وأدعو قياداته الى التصالح والتلاحم فيما بينهم في هذا اليوم وأن تظهر ولو الجزء اليسير من الاحساس بالمسئوليةة في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعب الجنوب التي تهدف إلى ضرب هذا المنجز التاريخي العظيم من خلال بعض الاتجاهات السياسية من السلطة الشرعية وغيرها ، لكن هيهات لهذا الشعب العظيم أن يعود إلى المربع الأول.

وقال المهندس الردفاني إن شعب الجنوب يحلق اليوم في السماء ولن يعود أبدا إلى نفق الصراع والدماء .

واكد دعوته مرة أخرى إلى كل المسئولين الجنوبيين بكل أطيافهم إلى الالتقاء واخذ صورة جماعية لإرسال رسالة للقاصي والداني بأننا جيل التصالح والتسامح والمحبة

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