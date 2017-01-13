قتلى وجرحى في اشتباكات بين فصائل مسلحة وسط تعز

مقالات الرأي

عامر علي سلام 13 يناير 1986//2017 أذا كان الثالث عشر من يناير عام 1986م..هو الأثنين الدامي في تاريخ الدولة اليمنية في جنوب اليمن ج.ي.د.ش... فأن ال 13

سيف الحالمي التصالح والتسامح ..سياج الثورة المتين بقلم/سيف الحالمي ربما يستحق الامر ..ان يضاف الى سلسلة غرائب ومعجزات العالم ونوادر الشعوب واساطير الحياة .. كان

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ صباح التصالح ..صباح التسامح في تقديري لم نعد نحتاج للحشود الكبيرة التي تتوافد من كل أرجاء الجنوب وتتدفق كالسيل الهادر إلى ساحة الحرية في

د.محمد علي السقاف التسامح والتصالح ليس شيكاً علي بياض حلت اليوم الجمعة علينا ذكري ١٣ يناير بأ طلاق مبدأ التصالح والتسامح بين مختلف أطراف الصراع الجنوبي لطي صفحة

قاسم عسكر جبران ذكرياتي مع الشهيد عمر الصبيحي مشواري مع الشهيد المناضل القائد عمر سعيد في طريق الحرية طويل, فقد تعرفت عن قرب بالشيهد المناضل القائد عمر

صالح علي الدويل باراس مجالات التصالح والتسامح # ليس مهمًّا الاحتفال بذكرى التصالح والتسامح بل المهم تفعيله فالجنوب لم يعد الجنوب حتى يكون له زعيما واحد

محمد بالفخر وأما الزبد ... مع كل الدعوات العقلانية لتوحيد الصفوبرغم النشاط الوطني الكبير لكثير من الشرفاء لجمع الشمل والخروج بالوطن من

احمد سعيد كرامة تصالحنا و تسامحنا و تباعدنا أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم

محمد جميح ﻿«أهل البيت» تسييس المصطلح كثير من المصطلحات ذات البعد الديني الاجتماعي في صدر الإسلام مرت عليها العديد من «عمليات التفريغ وإعادة