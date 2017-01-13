قال الجيش الأميركي إنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن ضربة شنت في الثامن من يناير قتلت عنصرا للقاعدة وإن ضربة نفذت في 29 ديسمبر قتلت اثنين من أعضاء التنظيم.

وأضاف البيان أن الضربتين وقعتا في محافظة البيضاء. ولم يذكر البيان كيف تم تنفيذ الضربتين.

المزيد في أخبار وتقارير الجيش الأميركي: مقتل 3 عناصر للقاعدة في اليمن قال الجيش الأميركي إنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر.وقالت القيادة المركزية الأميركية في ولد الشيخ : المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني ويجب الحفاظ على وحدة اليمن قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني، وإنه يسعى إلى تحريك ملف وقف إطلاق النار الشرطة السعودية توقف إعلامي جنوبي عقب خلاف مع مدير قناة عدن قالت مصادر إعلامية جنوبية بمدينة جدة السعودية ان الشرطة السعودية احتجزت يوم الخميس اعلاميا جنوبيا بارزا عقب خلاف بينه وبين مدير قناة عدن التي تبث من الرياض .وقالت