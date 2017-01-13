الشرطة السعودية توقف إعلامي جنوبي عقب خلاف مع مدير قناة عدن
الجمعة 13 يناير 2017 12:00 صباحاً
جدة (عدن الغد) خاص:
جدة (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر إعلامية جنوبية بمدينة جدة السعودية ان الشرطة السعودية احتجزت يوم الخميس اعلاميا جنوبيا بارزا عقب خلاف بينه وبين مدير قناة عدن التي تبث من الرياض .
وقالت المصادر لعدن الغد ان مدير قناة عدن فارس عبدالعزيز الصبيحي -تقدم بشكوى ضد الاعلامي معروف بامرحول الى قسم شرطة البلد بجدة الذي اوقفته الشرطة وقامت باحتجازه لديها .
ويتهم الصبيحي بامرحول بالقيام بالتشهير به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية .
ودعا اعلاميون جنوبيون في السعودية ادارة الرئيس هادي للتدخل بين الطرفين لحل المشكلة القائمة وديا .
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