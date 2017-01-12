تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاه اللواء ابوبكر حسين تفقد مقر اللواء 15 مشاة بعاصمة المحافظة زنجبار محيياً الروح القتالية لافراد اللواء اثناء تدريب الدفعة الاولى والتي تتكون من (573) جندي يتلقون خلالها مهارات التأهيل والتدريب .

والقى المحافظ السعيدي كلمة اكد فيها على ضرورة الاستفادة القصوى من التدريب والتأهيل مشيراً اننا نتطلع من خلالكم لاعادة بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً دولة النظام بعيداً عن المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون فأنتم من نعول عليكم اليوم يا ابناء القوات المسلحة والامن في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباتة ورفع الجاهزية القتالية لاي طارئ ومكافحة التطرف ونبذ العنف وكل الظواهر السلبية التي تسيء لمجتمعنا المتجانس والذي ينشد السلام .

من جانبه قال اللواء /ابوبكرحسين قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاة ان الهمة و اليقظة والروح القتالية لدى الافراد عالية وعلى أتم الاستعداد للتصدي لاي طارئ وبالامكانيات المتاحة والقيام بماتملية علينا المسؤولية الوطنية وحماية كل مقدرات الوطن ومكتسباتة والتصدي بحزم لكل الاعمال الارهابية والظواهر السلبية التي تهدد امن واستقرار الوطن.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ ابين يتفقد اللواء 15 مشاة ويحيي الروح القتالية العالية لافراد اللواء ويؤكد على ضرورة التحلي بالجاهزية تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاه اللواء ابوبكر حسين تفقد مقر اللواء 15 مشاة بعاصمة المحافظة زنجبار محيياً وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع توسع لجانها عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعا لها مساء أمس, أقرت فيه توسيع قوام لجانها, كما أقرت تكليف الأخ /