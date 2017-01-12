MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 12 يناير 2017 10:41 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي
أخبار وتقارير

وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي

الخميس 12 يناير 2017 10:37 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة عمل المؤسسات الاعلامية في عدن وفي مقدمتها قناة عدن دشن الفريق الهندسي والفني بقناة عدن عملية تقييم وضع القناة ومدى جاهزيتها للبث واستئناف العمل فيها ..

الاخ ايمن محمد ناصر وكيل وزارة الاعلام والمكلف من قبل الاخ وزير الاعلام بالاشراف على عمل تلك الفرق الهندسية والفنية في قناة عدن الفضائية قال انه وفي ضوء توجيهات وزير الاعلام الاخيرة والخاصة بسرعة حصر الاضرار التي تعرضت لها القناة تم النزول اليوم للاضطلاع على جاهزية القناة لرفع تقرير بذلك للاخ وزير الاعلام الذي بدوره سيرفعه للقيادة السياسية .

واشاد الوكيل النواصري بالجهود التي يبذلها الفريق الذي يعمل بروح الفريق الواحد .. واستبشر الوكيل النواصري خيراً بهذا العمل الذي سيؤدي في نهايته الى اعادة حاضرة عدن الاولى ومعلمها ومنبرها الصداع قناة عدن وسيعيد لها مكانتها التي ظلت محافظة عليها حتى مع اشتداد الازمة السياسية .
يذكر ان الدور البارز الذي لعبته القناة في حرب صيف 2015 كان صفحة تضاف الئ صفحاتها الناصعة والتي سطرها المخلصون من ابناء القناة تلك الصفحات ستروي يوما ما جهود كل الابطال من ابناء القناة


المزيد في أخبار وتقارير
محافظ ابين يتفقد اللواء 15 مشاة ويحيي الروح القتالية العالية لافراد اللواء ويؤكد على ضرورة التحلي بالجاهزية
تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاه اللواء ابوبكر حسين تفقد مقر اللواء 15 مشاة بعاصمة المحافظة زنجبار محيياً
وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي
وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية
لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع توسع لجانها
عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن  لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعا لها مساء أمس, أقرت فيه توسيع قوام لجانها, كما أقرت تكليف الأخ /




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بيان هام للشيخ صالح بن فريد العولقي بمناسبة ذكرى التسامح والتصالح الجنوبي
عاجل : هجوم للقاعدة يستهدف تجمعا لقوات الحزام الأمني بجبل يسوف بلودر
الزامكي: سيطرنا على سلسلة جبال ذو باب وغنمنا أسلحة لا تملكها إلا الدول الكبرى
الحوثيون يقتلون أحد مشايخ "حاشد".. وأفراد القبيلة: "السكوت معيب"
ما الذي تعنيه أنباء استقالة محافظ حضرموت ؟
مقالات الرأي
مشواري مع الشهيد المناضل القائد عمر سعيد في طريق  الحرية طويل, فقد تعرفت عن قرب بالشيهد المناضل القائد عمر
  # ليس مهمًّا الاحتفال بذكرى التصالح والتسامح بل المهم تفعيله فالجنوب لم يعد الجنوب حتى يكون له زعيما واحد
مع كل الدعوات العقلانية لتوحيد الصفوبرغم النشاط الوطني الكبير لكثير من الشرفاء لجمع الشمل والخروج بالوطن من
أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم
كثير من المصطلحات ذات البعد الديني الاجتماعي في صدر الإسلام مرت عليها العديد من «عمليات التفريغ وإعادة
اكتسب مفهوم التسامح والتصالح في الساحة الجنوبية حضورا قويا على مدى العقد الأخير وتجسد هذا الحضور في الاحتفال
 الأمارات العربية المتحدة البلد الذي اذا ذكر بين دول العالم تجسدت فيه قدرات العقل العربي الفعّال في البناء
ساجد الكثير من النقد وقد يصل الى حد الشتم والفرز المناطقي بسبب هذا المقال. لكنني أؤمن بان من يظن انه كاتب او
جمعني  الأسبوع الفائت باللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت في منزله بمدينة المكلا الرائعة ،
حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التكريم
شكر وتقدير
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017