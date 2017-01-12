وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة عمل المؤسسات الاعلامية في عدن وفي مقدمتها قناة عدن دشن الفريق الهندسي والفني بقناة عدن عملية تقييم وضع القناة ومدى جاهزيتها للبث واستئناف العمل فيها ..

الاخ ايمن محمد ناصر وكيل وزارة الاعلام والمكلف من قبل الاخ وزير الاعلام بالاشراف على عمل تلك الفرق الهندسية والفنية في قناة عدن الفضائية قال انه وفي ضوء توجيهات وزير الاعلام الاخيرة والخاصة بسرعة حصر الاضرار التي تعرضت لها القناة تم النزول اليوم للاضطلاع على جاهزية القناة لرفع تقرير بذلك للاخ وزير الاعلام الذي بدوره سيرفعه للقيادة السياسية .

واشاد الوكيل النواصري بالجهود التي يبذلها الفريق الذي يعمل بروح الفريق الواحد .. واستبشر الوكيل النواصري خيراً بهذا العمل الذي سيؤدي في نهايته الى اعادة حاضرة عدن الاولى ومعلمها ومنبرها الصداع قناة عدن وسيعيد لها مكانتها التي ظلت محافظة عليها حتى مع اشتداد الازمة السياسية .

يذكر ان الدور البارز الذي لعبته القناة في حرب صيف 2015 كان صفحة تضاف الئ صفحاتها الناصعة والتي سطرها المخلصون من ابناء القناة تلك الصفحات ستروي يوما ما جهود كل الابطال من ابناء القناة

المزيد في أخبار وتقارير محافظ ابين يتفقد اللواء 15 مشاة ويحيي الروح القتالية العالية لافراد اللواء ويؤكد على ضرورة التحلي بالجاهزية تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه قائد محور ابين قائد اللواء 15 مشاه اللواء ابوبكر حسين تفقد مقر اللواء 15 مشاة بعاصمة المحافظة زنجبار محيياً وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع توسع لجانها عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعا لها مساء أمس, أقرت فيه توسيع قوام لجانها, كما أقرت تكليف الأخ /