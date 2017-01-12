وكيل وزارة الإعلام يطلع على تجهيزات قناة عدن ويبحث إمكانية معاودة بثها من التواهي
عدن(عدن الغد) خاص:
وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة عمل المؤسسات الاعلامية في عدن وفي مقدمتها قناة عدن دشن الفريق الهندسي والفني بقناة عدن عملية تقييم وضع القناة ومدى جاهزيتها للبث واستئناف العمل فيها ..
الاخ ايمن محمد ناصر وكيل وزارة الاعلام والمكلف من قبل الاخ وزير الاعلام بالاشراف على عمل تلك الفرق الهندسية والفنية في قناة عدن الفضائية قال انه وفي ضوء توجيهات وزير الاعلام الاخيرة والخاصة بسرعة حصر الاضرار التي تعرضت لها القناة تم النزول اليوم للاضطلاع على جاهزية القناة لرفع تقرير بذلك للاخ وزير الاعلام الذي بدوره سيرفعه للقيادة السياسية .
واشاد الوكيل النواصري بالجهود التي يبذلها الفريق الذي يعمل بروح الفريق الواحد .. واستبشر الوكيل النواصري خيراً بهذا العمل الذي سيؤدي في نهايته الى اعادة حاضرة عدن الاولى ومعلمها ومنبرها الصداع قناة عدن وسيعيد لها مكانتها التي ظلت محافظة عليها حتى مع اشتداد الازمة السياسية .
يذكر ان الدور البارز الذي لعبته القناة في حرب صيف 2015 كان صفحة تضاف الئ صفحاتها الناصعة والتي سطرها المخلصون من ابناء القناة تلك الصفحات ستروي يوما ما جهود كل الابطال من ابناء القناة
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