لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع توسع لجانها

عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعا لها مساء أمس, أقرت فيه توسيع قوام لجانها, كما أقرت تكليف الأخ / عارف بن علي جابر بتولي مهمة التواصل مع الرموز والكيانات في الوادي والصحراء.

وبهذا الصدد أدلى الأستاذ / سالم العبد الحمومي عضو اللجنة المصغرة بتصريح مقتضب لصحيفة "عدن الغد" حيث أشار إلى ان تكليف الأخ عارف بن علي جابر بتلك المهمة يهدف إلى التمهيد لتشكيل لجنة هناك لتلتحم هذه اللجان في ما بعد وهو الأمر الذي سيعطي دفعة وزخم لعمل ونشاط لجنة التشاور والتواصل تجاه تحقيق أهدافنا المتمثلة في تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع.

مؤكدا بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع آخر يهدف للوقوف على مستوى تنفيذ التكليفات والمهام والمضي قدما لاستكمال ما نري بأنه يعزز وصولنا للهدف والدفع بعمل لجنة التشاور والتواصل لتصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع.

من يحيى بامحفوظ

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