بعد يومين من إحتجاز سفينة مخالفة في قشن .. أمن مديرية سيحوت يحتجز سفينة صيد أخرى مخالفة تابعة لشركة بروم للأسماك

أستطاع أمن مديرية سيحوت اليوم الخميس الموافق 12 / 1 / 2017 من إحتجاز سفينة صيد مخالفة تابعة لشركة بروم للأسماك على بعد 7.5 ميل بحري من سواحل المديرية ، وبحوزتها كمية من صيد الحبار الممنوع أصطياده في الفترة الحالية إضافة إلى كمية كبيرة من أنواع أخرى من الأسماك ، وكان على متنها "33" شخص ليس بينهم مسلحين ، حدث ذلك بحضور لجنة من هيئة المصائد البحرية في المحافظة .. بعد يومين فقط من إحتجاز إدارة أمن قشن سفينة صيد مخالفة تابعة لنفس الشركة .

وأتت هذه الخطوة بعد تعزيز إدارات أمن المديريات بعناصر شابة من المجندين المتخرجين مؤخرا لصالح شرطة المحافظة ، وقد أضافت العناصر الكثير من الحيوية وكان لهم دور واضح في عملية إحتجاز سفينتي الصيد المخالفة في مديريتي قشن وسيحوت التي كثرت شكاوى الصيادين والجمعيات السمكية عليها .

وقد أفاد مصدر في شرطة سيحوت إن السفينة شتظل تحت حراسة أمنية حتى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

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