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الخبجي يناقش وضع الكهرباء مع مدير المؤسسة بالمحافظة ويؤكد على ضرورة ايجاد البدائل لاستمرار الخدمة لمواجهة الصيف القادم

الخبجي اثناء لقاءة بمدير الكهرباء
الخميس 12 يناير 2017 07:32 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

ناقش محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي اليوم في اجتماع مع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة الاخ حسين الجهوري يوم الخميس الاجراءات والترتيبات لصيانة المولدات وشبكة الخطوط الكهربائية استعدادا للصيف القادم .

 

وفي الاجتماع، اطلع مدير الكهرباء، محافظ لحج على وضع مولدات الطاقة، وحاجتها الى صيانة عاجلة، وتوفير العجز في الطاقة البالغ اكثر من 30 ميجاوات.

 

وقال المحافظ الخبجي، انهه من الضروري ايجاد البدائل لاستمرار خدمة الكهرباء وتحسينها، لمواجهة الصيف القادم، من خلال البحث عن مولدات جديدة حيث ان المولدات الحالية لم تعد لديها القدرة على توفير الطاقة المستهلكة نظرا لانتهاء صلاحياتها منذ سنوات وهذا ما يصعب علينا مهمة المحافظة على الاستمرار في توفير الكهرباء للمحافظة .

 

واكد، اننا في تواصل مستمر مع اشقائنا في مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء خاصة ونحن مقبلين على صيف قادم ومن الصعب التكهن بما قد يحدث من شلل تام لمنظومة الكهرباء في المحافظة، مشيرا ان ما تقوم به المؤسسة هي جهود ليست بالهينة في ظل شحة الامكانيات لايجاد حلول جذرية.

 

داعيا المواطنين الى المساهمة في الحلول من خلال الالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك فالوضع خطير والمصيبة ستحل على الجميع ان تساهلنا في عدم الشعور بها وعدم تداركها قبل فوات الاوان .

 


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