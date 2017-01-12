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وكيل وزارة النفط: الوزارة تعمل على استئناف تصدير النفط والغار من صافر

الخميس 12 يناير 2017 07:08 مساءً
مأرب (عدن الغد) خاص:

قال وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي " ان الوزارة تعمل حاليا لإعادة النشاط البترولي والمعدني، واستئناف التصدير من قطاعات صافر وجنة هنت والعقلة ".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع إدارة شركة صافر والقيادات الامنية والعسكرية ، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإعادة التشغيل والانتاج وتصدير النفط والغاز المسال من قطاع صافر.

وأكد المخلافي حرص الحكومة على إزالة المعوقات بهدف اعادة التشغيل والإنتاج، ووجه برفع الجاهزية في جميع القطاعات لإعادة تشغيل انتاج النفط والغاز من حقول صافر.

كما وجه القائمين على معامل انتاج الغاز المنزلي برفع الكفاءة الإنتاجية بما يضمن تغطية احتياجات المحافظات من الغاز المنزلي وعمل الصيانة اللازمة للأجهزة والمعامل.

وعقد المخلافي اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية لوضع الترتيبات اللازمة لضمان حماية المنشآت النفطية.

وأطلع على نتائج عمليات الصيانة في مصافي مأرب، بعد الانتهاء منها مؤخرا، مشيدا بكوادر المصفاة الذين عملوا على إعادة المصافي الى قدرتها الانتاجية الطبيعية.

ولفت الى أن المعركة الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية والسياسية التي يخوضها أبناء اليمن اليوم، ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لاستعادة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على النظام الجمهوري.

ودعا المخلافي الشركات للاستثمار في القطاع النفطي والغازي، مؤكدا ان وزارته ستقدم كل التسهيلات اللازمة وفق القوانين المنظمة لذلك.

من جانبه أكد نائب المدير العام التنفيذي لشركة صافر سالم الكعيتي، ان الشركة هي الوحيدة التي لم تتوقف عملياتها اثناء الحرب، واستمرت في تزويد المحافظات بالغاز بالمنزلي .

ولفت الى ان عمليات الانتاج النفطي توقفت بعد احتلال المليشيا الانقلابية لميناء التصدير في رأس عيسى، موضحا ان الشركة تعمل حاليا على إعادة التصدير عبر ميناء الضبه، بالتنسيق مع شركة بترومسيله.

وأشار الكعيتي الى ان الشركة ستعمل على استئناف عمليات الحفر والتطوير والاستكشاف في القطاع، مؤكدا على أهمية الشركة للاقتصاد الوطني.

من جهته اوضح قائد اللواء 107 العميد خالد يسلم، ان الوحدات العسكرية ستعمل على تعزيز الحماية الكاملة لكل المنشآت النفطية، وانها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالمكتسبات الوطنية ممثلة بقطاعات النفط والغاز وجاهزة لتنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار.


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