أكد رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) الدكتور عمر عيدروس السقاف أهمية توحيد الصف الجنوبي بأقصى سرعة ، معتبراً هذا المطلب أحد أهم أهداف الهيئة وهو ما جسدته نهجاً وسلوكاً عملياً منذ تأسيسها ككيان جامع قبل سنوات وباتت اليوم تضم المئات من الشخصيات الجنوبية الفاعلة من كل ألوان الطيف الجنوبي بعيداً عن عقلية الإقصاء والاستحواذ والتفرد التي تسببت بكل مآسي الماضي وأدت إلى الوقوع في المستنقع الذي وصلنا إليه ،لافتاً إلى أننا اليوم نحاول وكل الخيرين والمخلصين الخروج الآمن من هذا المستنقع من بوابة التسامح والتصالح وقبول كل منا بالآخر والتسليم بأن الوطن يتسع للجميع فضلاً عن أن الشراكة في قيادة الوطن الجنوبي وبنائه وإدارته مكفول لجميع أبنائه .

ووصف الدكتور السقاف في تصريح صحفي احتفالية ذكرى التصالح والتسامح التي أقيمت الأربعاء في ديوان محافظة عدن برعاية المحافظ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالاحتفالية الناجحة والمميزة ذات الحضور اللافت ، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الفعاليات الثقافية والسياسية ليوم الثالث عشر من يناير، ومعبراً عن شكره وتقديره للوكيل محمد سعيد المفلحي الذي أشرف على تنظيم هذه الفعالية وأبدع في الإعداد الجيد لها وإدارة دفتها وأحسن تنظيمها .

وكان رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية قد حضر الاحتفالية مع مجموعة من أعضاء القيادة العامة للهيئة وهم اللواء محمد مساعد قاسم الأمير وكيل وزارة الداخلية والشيخ ناصر علي بن سبعة والقاضي أنيس صالح جمعان والعميد قاسم صالح العوذلي والعميد فضل ناصر شنظور والمحامي منصر راجح الداعري والأستاذ عبدالله عبدالكريم إسماعيل والأستاذ عبدالرحمن السعدي والشاعر رمضان باعكيم والأستاذة إيمان محمد عبيد .

*من فضل حبيشي

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية : لن نخرج من مستنقع مآسي الجنوب إلّا عبر بوابة التسامح والتصالح أكد رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) الدكتور عمر عيدروس السقاف أهمية توحيد الصف الجنوبي بأقصى سرعة ، معتبراً هذا المطلب أحد أهم أهداف الهيئة حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) يصدر بيان هام أصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيان هام بمناسبة ذكر التصالح والتسامح الجنوبي والذي يصادف ال13 من يناير من كل عام . ودعا حزب الرابطة في بيانه الى تجسيد صدور قرار جمهوري بتعيين وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ١٠) لسنة 2017م قضى بتعيين وضاح عمر سعيد الصبيحــــي وكيلا مساعدا لوزارة الاوقاف والإرشاد. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به