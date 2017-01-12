صدور قرار جمهوري بتعيين وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف

مع كل الدعوات العقلانية لتوحيد الصفوبرغم النشاط الوطني الكبير لكثير من الشرفاء لجمع الشمل والخروج بالوطن من
أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم
كثير من المصطلحات ذات البعد الديني الاجتماعي في صدر الإسلام مرت عليها العديد من «عمليات التفريغ وإعادة
اكتسب مفهوم التسامح والتصالح في الساحة الجنوبية حضورا قويا على مدى العقد الأخير وتجسد هذا الحضور في الاحتفال
الأمارات العربية المتحدة البلد الذي اذا ذكر بين دول العالم تجسدت فيه قدرات العقل العربي الفعّال في البناء
ساجد الكثير من النقد وقد يصل الى حد الشتم والفرز المناطقي بسبب هذا المقال. لكنني أؤمن بان من يظن انه كاتب او
جمعني الأسبوع الفائت باللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت في منزله بمدينة المكلا الرائعة ،
حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم
يواجه الجنوبيون تحديات حقيقية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويقفون اليوم أمام امتحان صعب
من الواضح أن هناك (قرار باطني) بألا يتواجد إعلام جنوبي فعال يعبر عن قضية الجنوب ويتفاعل مع شعب الجنوب
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