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صدور قرار جمهوري بتعيين وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف

الخميس 12 يناير 2017 05:15 مساءً
عدن /عدن الغد /سبأ :

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ١٠) لسنة 2017م قضى بتعيين وضاح عمر سعيد الصبيحــــي وكيلا مساعدا لوزارة الاوقاف والإرشاد. 

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


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صدور قرار جمهوري بتعيين وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ١٠) لسنة 2017م قضى بتعيين وضاح عمر سعيد الصبيحــــي وكيلا مساعدا لوزارة الاوقاف والإرشاد. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به




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