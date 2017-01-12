صدور قرار جمهوري بتعيين وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف

مقالات الرأي

محمد بالفخر وأما الزبد ... مع كل الدعوات العقلانية لتوحيد الصفوبرغم النشاط الوطني الكبير لكثير من الشرفاء لجمع الشمل والخروج بالوطن من

احمد سعيد كرامة تصالحنا و تسامحنا و تباعدنا أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم

محمد جميح ﻿«أهل البيت» تسييس المصطلح كثير من المصطلحات ذات البعد الديني الاجتماعي في صدر الإسلام مرت عليها العديد من «عمليات التفريغ وإعادة

د.عيدروس النقيب حتى لا يظل التسامح مجرد ذكرى اكتسب مفهوم التسامح والتصالح في الساحة الجنوبية حضورا قويا على مدى العقد الأخير وتجسد هذا الحضور في الاحتفال

د. ياسين سعيد نعمان استهداف الامارات محاولة لكسر العقل العربي الفعّال الأمارات العربية المتحدة البلد الذي اذا ذكر بين دول العالم تجسدت فيه قدرات العقل العربي الفعّال في البناء

م.جمال باهرمز الجنوب تسامح شعبه ولم تتصالح نخبه ساجد الكثير من النقد وقد يصل الى حد الشتم والفرز المناطقي بسبب هذا المقال. لكنني أؤمن بان من يظن انه كاتب او

عوض كشميم مع المحافظ (بن بريك) .. لكن ؟ جمعني الأسبوع الفائت باللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت في منزله بمدينة المكلا الرائعة ،

عبد الرحمن الخضر الرئيس (هادي) يواجه حرب علنية واخرى خفية !! حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم

عبدالكريم أحمد سعيد الطابور الخامس .. تهديد حقيقي يواجه الجنوبيون تحديات حقيقية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويقفون اليوم أمام امتحان صعب