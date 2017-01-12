محمد علي احمد يهنئ شعب الجنوب بذكرى التصالح والتسامح

بعث رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب القيادي محمد علي احمد رسالة إلى شعب الجنوب بمناسبة ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي هنأهم فيها بهذه الذكرى العظيمة والاخلاقية لشعب الجنوب، حيث جاء في رسالته :

بسم الله الرحمن الرحيم

نهنئ شعب الجنوب العظيم بهذه المناسبة الجبارة المعبرة عن الثورة ألإنسانية والأخلاقية والاجتماعية الثورية لشعب الجنوب العظيم المبادر والمبدع والمتسامح وهو الشعب المناضل الكريم والصادق الامين الوفي بوعده ووعوده

جماهير الجنوب العظيمة

ماذا تعني هذه المبادئ التسامح والتصالح أن ذلك يعني السلام والأمان والمصداقية والوفاء والوحدة الوطنية و الشراكة والموقف الموحد الجنوبي على قاعدة الثقة والنصر على الاعداء .

وتحية لمن سعوا واجتهدوا في المقدمة وهم القيادة المخلصة التي بادرت للدعوة ورعاية اللقاء في جمعية ردفان الخيرية التي سعت للخير والتسامح متناسين كل ماسي الماضي ووحدوا الصف بهدف المقاومة الثورية ضد الظلم والاستبداد والهيمنة من قبل الانقلابين على مبدءا ووحدة الشراكة واسقطوا العقد الاجتماعي للوحدة الطوعية وإحلال محل ذلك الدكتاتورية العسكرية من خلال الغزو والاحتلال في حرب 94 الظالمة

ومن خلال ذلك الجهد نشاء تأسيس الحراك الجنوبي السلمي الثوري الشعبي الحامل الشرعي للقضية الجنوب و في يوم 2007/7/7م وبذلك التاريخ اصبح يوم تاريخيا خاص بشعب الجنوب وقيام ثورته الثانية على اعدائه وبذلك قاوم سلميا سبع سنوات بجماهيره الثائرة التي كانت تخرج بموجات هادرة وأقاموا المليونيات متحدين قوات نظام صنعاء واليته العسكرية والأمنية وواجهوا القتل والسجن والإبعاد عن العمل والتجويع والمطاردة حتى الغزو الثاني في مارس 2015 ولكن شعبنا و ابطاله الحراكيين الثوريين تصدوا لهم وقاوموا ببطولة نادرة ومنها نال حريته الثورية بدماء ابطال المقاومة و مناضلي المدن وبمساعدة الاصدقاء والأشقاء عبر التحالف العربي واليوم لم يبقى سوى بعض مناطق الاطراف الحدودية الذي يجب على حلفائنا التعاون معنا للوفاء للقضية الجنوبية بتحريرها .

واليوم قيادات الحراك هي التي تدير الامور في مجمل المحافظات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وعليهم الوفاء بعهودهم للشعب في خدمته وليس التهافت من اجل المناصب والكراسي وشعبنا اليوم يتعرض للموت بسبب ضعف الامن وانقطاع الخدمات من كهرباء وماء ونظافة وانقطاع الرواتب والمشتقات النفطية وغير ذلك من الهيمنة والبلطجة والفساد .

على اخواننا في السلطة المحلية والتنفيذية أن يديروا المؤسسات والموارد وان يتنافسون على تأمين مطالب شعبنا من اجل امنه واستقراره اولا وتامين المعيشة والخدمات ثانيا وان يكونا كما وعدوا بالتمثيل الافضل لقيادة شعبهم وأمنهم ومحاربة الفساد و الارهاب وإصلاح ضعف نفوذ الدوله لكونهم مجربين للقيادة والحكم

وقوة الدولة الحديدية التي عرفها شعب الجنوب وعرف نزاهتها و قيادتها ومن هنا يجب اختياركم كوادر هذه القيادة وعدالة التوزيع بالتمثيل الوطني للكوادر ومحاربة المناطقية والقروية ما لم فان شعبنا لم ولن يغفر لمن يخين عهده ووعده مهما كان حب الجماهير له أتذكروا قيادات الدولة الجنوبية السابقة ابتداء من رئيس الجمهورية سالم ربيع علي عند ما كان القرار من اجل الاصلاح للبلاد ومحاربة الفساد وسلوك الماضي الموروث بالمناطقية وشعب الجنوب لم يقبل ولم يسمح لسلوك البلطجة ومن يريدون العبث بالمستضعفين ماذا كان الحساب والعقاب لهم فلقد اعلن رئيس الجمهورية مبدأ المحاسبة والنزاهة و ابتداء من اعلى هرم السلطة ومن عنده شخصيا كرئيس وحتى اسفل الهرم وليس العكس وهذا المبدأ هو الصح وقد جربناه ونجح في ما سبق

الاخوة الاعزاء

امنعوا الانتهازيون من التنافس والتسابق على القيادة ومن توفرت فيه صفات الاخلاص للعمل والوطن هو الاولى بالتنافس والعمل وذلك بنزاهة ومع براءة الذمة لكل من اراد القيادة من المناضلين الاوفياء وتحدد براءة الذمة لكل موظف قبل مزاولتة العمل ويكون دور الرقابه والمحاسبة مراقبة الجميع وبعد ذلك لن يكون هناك للانتهازيون والمفسدين وضعفاء النفوس مكان

وبعدها لن تجدوا أي منهم يتقدم للوظائف العليا خوفا من العقاب لان العقاب سيكون من اعلى هرم السلطة وليس اسفلها فلا تتنافسون اليوم من اجل من يملك اكثر بل تنافسوا على من يعمل اكثر ويثبت للجماهير اخلاصة وسيكون قدوة لهم ولقيادتهم وصدقوني ستكون الجماهير دروع لكم .

ونحن نقدر الوضع اليوم وتعامل القيادات التي تعودت من بعد الوحدة على سلوك الفاسد والتنافس من اجل ملك الغير ونهب المال العام .

شعبنا العظيم

لقد سجلنا موقف في مؤتمر الحوار الوطني لصالح الجنوب شعبا وانسانا وبشهادة المبعوث الاممي السيد جمال بن عمر والدول العشر الراعية لمؤتمر الحوار في مقولتهم المأثورة مخاطبين فيها اعضاء الحراك في مؤتمر الحوار بأنهم حققوا للجنوب ما لم يتحقق في عشرين عام من مكسب ومغنم سياسي.

وبسبب تلك المقولة والمواقف الجنوبية الصرفة تم الالتفاف والتحايل ونسف كل قرارات ونتائج الحوار الذي اسس عليه بحل القضية الجنوبية اولا

وعند ذلك اعلنا نحن وجميع كوادرنا الوطنية انسحابنا من مؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 27 نوفمبر 2013 م

وقامت رئاسة مؤتمر الحوار باستنساخ اعضاء الحراك وإشراك اعضاء لم يصدر بحقهم قرار جمهوري وإشراك ايضا اعضاء منمن قبضوا الثمن ولم ينسحوا وأصبحوا حراك رئاسة حتى يتسنى لرئاسة مؤتمر الحوار انهاء جلساته وإقرار ما يحلو لهم وإرساء نهج الستة الاقاليم التي لم تناقش او تبحث في المؤتمر.

اخوتي وأبنائي الاعزاء

انني اؤكد لشعبنا العظيم أن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب قيادة وقواعد متمسكون بالمبادئ والأهداف التي قام عليها نهج التسامح والتصالح كما ندعو كافة الاطياف السياسية والاجتماعية ومنضمات المجتمع المدني لدعم وترسيخ هذا النهج الذي نال احترام الاقليم و العالم .

في الاخير احيي كافة القوى الجنوبية الفاعلة والداعمة لرص الصف وتوحيد القيادة واننا لسائرون على نفس الدرب

شهدائنا الابطال الذين سقطوا وسقوا بدمائهم ارض الجنوب الطاهرة لاعلاء كلمة الحق ورفع الظلم على جنوبنا الحبيب.

المجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا

والحرية لأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم احمد عمر عباد المرقشي.

عاش الجنوب حرا ابيا .....\

اخوكم

محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

القاهرة 13 يناير 2017

المزيد في أخبار وتقارير محافظ شبوة احمد لملس يشدد على تفعيل عمل مكتب الثقافة شدد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة تفعيل دورة الحياة في عمل مكتب الثقافة بالمحافظة عقب توقفها لقرابة العاميين .ونوه خﻻل لقاءه بقيادة المكتب على اهمية تبني محمد علي احمد يهنئ شعب الجنوب بذكرى التصالح والتسامح بعث رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب القيادي محمد علي احمد رسالة إلى شعب الجنوب بمناسبة ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي هنأهم فيها بهذه الذكرى العظيمة والاخلاقية قبائل الصبيحة تعلن النفير العام وتصعد من عملياتها ضد مليشيات الحوثي أعلنت ليل امس قبائل الصبيحة في مديريتي المضاربة وطور الباحة بمحافظة لحج النفير العام والاحتشاد بكل ما يمتلكون من قوه وتلاحم قبلي، وكذا التصعيد في جميع الخطوط