من يوقف عبث فوضى الأطقم والمسلحين بعدن !!

المشهد الأول :

يوم الجمعة الماضي كنت انا وعائلتي في كورنيش ريمي، ضمن العشرات من الاسر في المكان، الاطفال يلعبون ويستمتعون بالمكان والاجواء..

وفجأه مر طقم امام مطعم شواطىء عدن واطلق ثلاث طلقات من الدوشكا المثبت على الطقم، وتسبب في فوضى وخوف ورعب لدى الاطفال، واستنفر الاباء كلاً يبحث عن ابنه في زحمة الفوضى التي خلفها رعب اطلاق النار من السلاح المتوسط، لم يراعي هذا المعتوه ان المكان تتجمع فيه عشرات الاسر والاطفال يلعبون كلاً بعيد عن اسرته بحكم مكان مفتوح كورنيش .

المشهد الثاني :

مساء أمس كنت في مطعم قريب من سوق القات في المنصورة وتحديداً بالقرب من الكريمي، كان مجموعة من المسلحين يتعشون في نفس المطعم ومعهم اطقم ويبدو انهم ليسوا تبع جهة رسمية لا حزام ولا امن ولا جيش، المهم واحد بعد ما خلص العشاء قام يطلق النار في الهواء من السلاح تبعه، كان في الخط رجل كبير في السن وبيده طفل يمشون بجوار الرصيف، ومع اطلاق النار الطفل خاف وهرب، باتجاه الشارع الاخر المعاكس وكانت فيه سيارة تمشي بسرعة كبيرة، وصدمت الطفل واصابته بجروح خطيرة، تم نقله الى المستشفى فوراً .

وعندما قلنا لهذا المعتوه انت السبب رجع يصايح ويهدد ..

طعاً هذه حالات محدودة خلال اقل من اسبوع، وشاهدتها انا، واكيد غيري في عدن شاهد العجب ..

متى ستنتهي هذه الفوضى ولا نرى في شوارع عدن غير الاجهزة الامنية بلبسها الرسمي ودورياتها الرسمية فقط ... هل اصبح هذا حلم بعيد المنال ...

الحكومة طالبت باخراج المعسكرات، وكان الاولى تطالب اخراج المقاومة العبثية وعمل لهم معسكرات في باب المندب او بيحان او كرش او لودر .