شاحنة تعرضت للحرق من قبل المسلحين بالضالع قبل ايام

قال مسئولون في قيادة اللواء33 مدرع وادارة امن مدينة الضالع ان قوات من الجيش انتشرت صباح يوم الخميس على طول الخط العام بالمنقطة .

واكد مصدر عسكري لعدن الغد ان قوات الجيش مشطت الطريق الواصلة من حالمين إلى الضالع وصولا إلى منطقة سناح المحادية لمنطقة قعطبة.

وأوضح المصدر انه تم رفع عدد من نقاط الجباية على طول الخط مشيرا إلى ان مسلحين باحدى النقاط بمنطقة سناح حاولوا التصدي للقوة العسكرية إلا انهم اجبروا على الاستسلام .

وقام قائد اللواء 33 مدرع العميد ركن علي مقبل بزيارة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش واكد ان عملية تأمين الخط العام ستتواصل.

ودعا مقبل كافة الاسر في الضالع إلى توعية ابنائهم بمخاطر الاشتراك مع المجاميع المسلحة التي قال أنها عسكت صورة سيئة عن المنطقة .

*من طاهر الشعيبي

المزيد في أخبار وتقارير قبائل الصبيحة تعلن النفير العام وتصعد من عملياتها ضد مليشيات الحوثي أعلنت ليل امس قبائل الصبيحة في مديريتي المضاربة وطور الباحة بمحافظة لحج النفير العام والاحتشاد بكل ما يمتلكون من قوه وتلاحم قبلي، وكذا التصعيد في جميع الخطوط من يوقف عبث فوضى الأطقم والمسلحين بعدن !! المشهد الأول : يوم الجمعة الماضي كنت انا وعائلتي في كورنيش ريمي، ضمن العشرات من الاسر في المكان، الاطفال يلعبون ويستمتعون بالمكان والاجواء.. وفجأه مر طقم امام الجيش بالضالع ينتشر على طول الخط ويؤكد ان عملية ازالة نقاط الجباية دخلت مرحلتها الاخيرة قال مسئولون في قيادة اللواء33 مدرع وادارة امن مدينة الضالع ان قوات من الجيش انتشرت صباح يوم الخميس على طول الخط العام بالمنقطة . واكد مصدر عسكري لعدن الغد ان قوات