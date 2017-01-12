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الجيش بالضالع ينتشر على طول الخط ويؤكد ان عملية ازالة نقاط الجباية دخلت مرحلتها الاخيرة

شاحنة تعرضت للحرق من قبل المسلحين بالضالع قبل ايام
الخميس 12 يناير 2017 02:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مسئولون في قيادة اللواء33 مدرع وادارة امن مدينة الضالع ان قوات من الجيش انتشرت صباح يوم الخميس على طول الخط العام بالمنقطة .

واكد مصدر عسكري لعدن الغد ان قوات الجيش مشطت الطريق الواصلة من حالمين إلى الضالع وصولا إلى منطقة سناح المحادية لمنطقة قعطبة.

وأوضح المصدر انه تم رفع عدد من نقاط الجباية على طول الخط مشيرا إلى ان مسلحين باحدى النقاط بمنطقة سناح حاولوا التصدي للقوة العسكرية إلا انهم اجبروا على الاستسلام .

وقام قائد اللواء 33 مدرع العميد ركن علي مقبل بزيارة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش واكد ان عملية تأمين الخط العام ستتواصل.

ودعا مقبل كافة الاسر في الضالع إلى توعية ابنائهم بمخاطر الاشتراك مع المجاميع المسلحة التي قال أنها عسكت صورة سيئة عن المنطقة .

*من طاهر الشعيبي 

 

 


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الجيش بالضالع ينتشر على طول الخط ويؤكد ان عملية ازالة نقاط الجباية دخلت مرحلتها الاخيرة
قال مسئولون في قيادة اللواء33 مدرع وادارة امن مدينة الضالع ان قوات من الجيش انتشرت صباح يوم الخميس على طول الخط العام بالمنقطة . واكد مصدر عسكري لعدن الغد ان قوات




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