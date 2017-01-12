الزامكي: سيطرنا على سلسلة جبال ذو باب وغنمنا أسلحة لا تملكها إلا الدول الكبرى
عدن الغد/ خاص:
أكد قائد جبهة باب المندب، لؤي الزامكي، إن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية سيطرت على كل المرتفعات الاستراتيجية في العمري، منها سلسلة جبال "ذو باب والسنترال" بعد معارك قوية قتل خلالها المشرف العام للحوثيين، بالإضافة إلى أسر عقيد في الحرس الجمهوري.
وقال الزامكي في بلاغ صحافي: "وجدنا لدى الحوثة أسلحة متطورة لا يمتلكها التحالف، مثل: الكورنيت 215 الذي لا تمتلكه سوى الدول الكبرى, كما غنمنا مدفع نوع (هوزر) مع ذخيرته، والكثير من الهاونات وسلاح 14 دشكا".
وأضاف الزامكي: "نحن مستمرين حتى تطهير آخر شبر من اليمن".
وقال مترحماً على شهداء المقاومة والجيش، "اسأل الله أن يتقبل الشهداء، وعلى رأسهم شيخنا عبدالرحمن المرعي -رحمه الله-، وأن يشفي الجرحى، ويوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، رحم الله كل شهداء معركة (الرمح الذهبي) لتحرير الساحل الغربي، ونحمده تعالى على أن تضحيات هؤلاء الشباب لم تذهب هدراً".
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