الزامكي: سيطرنا على سلسلة جبال ذو باب وغنمنا أسلحة لا تملكها إلا الدول الكبرى

أكد قائد جبهة باب المندب، لؤي الزامكي، إن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية سيطرت على كل المرتفعات الاستراتيجية في العمري، منها سلسلة جبال "ذو باب والسنترال" بعد معارك قوية قتل خلالها المشرف العام للحوثيين، بالإضافة إلى أسر عقيد في الحرس الجمهوري.

وقال الزامكي في بلاغ صحافي: "وجدنا لدى الحوثة أسلحة متطورة لا يمتلكها التحالف، مثل: الكورنيت 215 الذي لا تمتلكه سوى الدول الكبرى, كما غنمنا مدفع نوع (هوزر) مع ذخيرته، والكثير من الهاونات وسلاح 14 دشكا".

وأضاف الزامكي: "نحن مستمرين حتى تطهير آخر شبر من اليمن".

وقال مترحماً على شهداء المقاومة والجيش، "اسأل الله أن يتقبل الشهداء، وعلى رأسهم شيخنا عبدالرحمن المرعي -رحمه الله-، وأن يشفي الجرحى، ويوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، رحم الله كل شهداء معركة (الرمح الذهبي) لتحرير الساحل الغربي، ونحمده تعالى على أن تضحيات هؤلاء الشباب لم تذهب هدراً".

المزيد في أخبار وتقارير قبائل الصبيحة تعلن النفير العام وتصعد من عملياتها ضد مليشيات الحوثي أعلنت ليل امس قبائل الصبيحة في مديريتي المضاربة وطور الباحة بمحافظة لحج النفير العام والاحتشاد بكل ما يمتلكون من قوه وتلاحم قبلي، وكذا التصعيد في جميع الخطوط من يوقف عبث فوضى الأطقم والمسلحين بعدن !! المشهد الأول : يوم الجمعة الماضي كنت انا وعائلتي في كورنيش ريمي، ضمن العشرات من الاسر في المكان، الاطفال يلعبون ويستمتعون بالمكان والاجواء.. وفجأه مر طقم امام الجيش بالضالع ينتشر على طول الخط ويؤكد ان عملية ازالة نقاط الجباية دخلت مرحلتها الاخيرة قال مسئولون في قيادة اللواء33 مدرع وادارة امن مدينة الضالع ان قوات من الجيش انتشرت صباح يوم الخميس على طول الخط العام بالمنقطة . واكد مصدر عسكري لعدن الغد ان قوات