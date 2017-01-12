التحالف العربي يجدد قصفه لمواقع الحوثيين بصنعاء

جددت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء أمس الأربعاء، غاراتها على مواقع "الحوثيين" في صنعاء، بعد توقف لفترة، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها مسؤول بريطاني.

وأفاد مصادر خاصة من صنعاء، أن انفجارات عنيفة هزت المدينة، عقب سلسلة غارات استهدفت معسكر الصيانة العسكرية، الخاضع لسيطرة الحوثيين، شمالي صنعاء.

ولم يُعرف على الفور نتائج القصف، لكن سكان محليون مجاورون للمعسكر قالوا لمحرر عدن الغد، إن الانفجارات كانت شديدة، ويعتقد أنها استهدفت مخازن للمعسكر الذي يستخدمه الحوثيون في إعادة تطوير وتأهيل الصواريخ.

وتزامنت الغارة التي جاءت بعد توقف طويل، مع زيارة يقوم بها عضو مجلس العموم البريطاني، اندرو ميتشل، لصنعاء الخاضعة للحوثيين ولأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، منذ أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن "المسؤول البريطاني الذي زار معقل الجماعة في محافظة صعدة، شمالي البلاد يوم أمس الأربعاء، وسيغادر صنعاء، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في مطار صنعاء الدولي لعرض نتائج زيارته وهدفها.

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