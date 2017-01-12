محافظ شبوة يتحدث عن حقيقة خلافاته من النوبة

تحدث محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس ولاول مرة عن حقيقة خلافاته مع القائد السابق لمحور عتق ناصر النوبة .

واصدر لملس بهذا الخصوص توضيحا تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه وجاء فيه :

انطلاقا من الحرص على وحدة المحافظة وأمنها واستقرارها، وحفاظا على وشائج المحبة والود والاحترام، وتأكيدا على ما قلته في أول تصريح صحفي إن شبوة حزبنا الكبير، وقبيلتنا، لم ننجر للمهاترات، ولتخرصات من يحاولون الاصطياد في الماء العكر، بعد أن أظهر البعض على السطح بوادر خلاف مع قائدنا اللواء ناصر علي النوبة، قائد محور عتق، واللواء 30 مشاة، وهو خلاف أعتبره صحيا، مع إيماني العميق أن الخلاف لا يفسد للود قضية، من هذا المنطلق أقول إن اللواء النوبة علم من أعلام شبوة، ومؤسس الحراك الجنوبي، سيبقى داعم رئيس لتنمية وأمن ورخاء المحافظة، وسنسير معا في سفينتها باتجاه تحقيق كل الطموحات والأحلام.

إننا في السلطة المحلية نقدر المواقف البطولية للواء النوبة، ونتمنى له كل الخير في مهمته الجديدة كمستشار لوزير الدفاع، ونرحب بالعميد عزيز ناصر سالم، قائد محور عتق، واللواء 30 مشاة، وان شاء الله يكون خير خلف لخير سلف، وكلنا شبوة قولا وفعلا.

احمد حامد لملس

محافظ محافظة شبوة

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