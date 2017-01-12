"ولد الشيخ" يختتم زيارة للرياض ويكشف عن زيارة مرتقبة لعدن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الأربعاء، زيارة للرياض استمرت 3 أيام، في إطار تحركاته لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أشهر، كاشفا أنه سيتوجه قريبا إلى عدن (جنوب)، وصنعاء.



وقال ولد الشيخ، في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إنه التقى خلال الزيارة مسؤولين سعوديين ويمنيين، وكذلك سفراء دول الـ18 الراعية لجهود السلام في اليمن.



وأضاف أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع، موضحا أنه سيسافر إلى كل من الدوحة، ومسقط، وعمّان، للقاء الأطراف الإقليمية، إضافة إلى أنه سيزور عدن للقاء الحكومة اليمنية الشرعية، وصنعاء للقاء "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ولم يحدد المبعوث الأممي في بيانه توقيتات لتلك الزيارات، غير أن مصدر في فريقه قال، إن ولد الشيخ سيتوجه إلى الدوحة غدا بعد أن يبيت ليلته بالرياض، دون مزيد من التفاصيل.‎

وذكر ولد الشيخ في بيانه، أنه "قدّم خلال زيارته إلى السعودية، إحاطة للهيئات الدبلوماسية حول تطورات العملية السياسية والخطوات المتخذة لإيقاف العمليات القتالية".



وأشار المبعوث الأممي إلى أنه التقى بمحافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، وناقش معه الوضع الاقتصادي والتدابير الضرورية العاجلة للحد من تدهور اقتصاد البلاد.



ومع بدء وصول سيوله نقدية لليمن، حث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية وبقية الفاعلين والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير تسمح باستئناف صرف مرتبات الموظفين في كل أجزاء اليمن، وفقا للبيان.



وقال: "نحن نعمل مع الأطراف اليمنية والدول في المنطقة لضمان الاستعادة السريعة لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار لإيجاد حل سياسي للصراع".



ويأتي استئناف ولد الشيخ لجهوده في الملف اليمني٬ في ظل تصاعد للمعارك في معظم جبهات القتال٬ وبعد أن تغيرت كثير من موازين القوى على الأرض٬ ولو نسبيا٬ فقد تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية مهمة في الساحل الغربي٬ أبرزها ذو باب ومعسكر العمري٬ الذي يعد بمثابة حامية عسكرية للممر المائي الدولي «باب المندب»٬ وتوجه هذه القوات نحو ميناء المخا التاريخي والاستراتيجي٬ والذي يشكل مع المناطق الأخرى التي حررت ما بين محافظتي لحج وتعز.

المزيد في أخبار وتقارير الزامكي: سيطرنا على سلسلة جبال ذو باب وغنمنا أسلحة لا تملكها إلا الدول الكبرى أكد قائد جبهة باب المندب، لؤي الزامكي، إن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية سيطرت على كل المرتفعات الاستراتيجية في العمري، منها سلسلة جبال "ذو باب والسنترال" بعد معارك التحالف العربي يجدد قصفه لمواقع الحوثيين بصنعاء جددت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء أمس الأربعاء، غاراتها على مواقع "الحوثيين" في صنعاء، بعد توقف لفترة، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها مسؤول محافظ شبوة يتحدث عن حقيقة خلافاته من النوبة تحدث محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس ولاول مرة عن حقيقة خلافاته مع القائد السابق لمحور عتق ناصر النوبة . واصدر لملس بهذا الخصوص توضيحا تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه