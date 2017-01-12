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"نيويورك تايمز": إيران تستخدم "سامر" لتهريب الأسلحة للحوثيين

الخميس 12 يناير 2017 09:46 صباحاً
/ عدن الغد / متابعات /

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السفينة المحملة بأسلحة مضادة للدروع التي صادرتها السلطات الأسترالية في شهر فبراير الماضي، قبالة السواحل اليمنية كانت محملة بأسلحة صنعت في إيران.

وقالت الصحيفة: "صور الأسلحة التي عرضتها البحرية الأسترالية عقب مصادرتها تشير بشكل قاطع، إلى أن طهران لها يد في تهريب الأسلحة إلى القرن الإفريقي، وشبه الجزيرة العربية لنشر الفوضى ودعم جماعات إرهابية منها المليشيات الحوثية المتمردة".

وأضافت: "الصور التي كشفت عنها السلطات الأسترالية تمثل عينة صغيرة من آلاف الأسلحة التي تمت مصادرتها، وكان من بين الأسلحة أيضاً قاذفات قنابل صاروخية ورشاشات وأسلحة كلاشينكوف وآر بي جي وغيرها تمت مصادرتها من مراكب شراعية تُبحر باسم "سامر".

 

وأردفت: "إيران متهمة مراراً وتكراراً بتهريب الأسلحة لدعم جماعات متمردة في اليمن، وتوفر لهم كميات كبيرة من الأسلحة وأشكالاً من الدعم العسكري وتضلع في أعمال تخريب وعنف في اليمن".

واتهمت الولايات المتحدة إيران في كثير من الأوقات بانتهاك العقوبات الدولية التي تحظر عليها تصدير الأسلحة، وكشفت عن دعمها لمجموعات مسلحة في العراق وسوريا واليمن .

وذكر ماثيو شرودر محلل الدراسة التي أجريت على الأسلحة، أن التحاليل وخصائص الأسلحة والعلامات والأرقام المستخدمة تؤكد أن الأسلحة تتطابق تماماً مع قاذفات وقنابل صاروخية تصنع في إيران، وقد تم ثوثيق ذات الأسلحة في العراق عام 2008 و2015 وفي ساحل العاج عامي 2014 و2015 .

وأضاف "شرودر": "هناك دلائل تشير إلى أن سفن شراعية تقوم بتهريب الأسلحة الممولة من إيران، ويتم تفريغها في الصومال، ونقلها عقب ذلك في مراكب صغيرة لتهريبها للمليشيات الحوثية في اليمن".

يشار إلى أن تقارير دولية كشفت عدة مرات في أوقات سابقة عن استمرار إيران في عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن بطرق مختلفة، وتم إيقاف العديد من السفن والقوارب المحملة بالأسلحة الممولة والمصنوعة في إيران.


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