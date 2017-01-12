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الحوثيون يقتلون أحد مشايخ "حاشد".. وأفراد القبيلة: "السكوت معيب"

الخميس 12 يناير 2017 09:42 صباحاً
/ عدن الغد / سبق /

قتلت مليشيا الحوثي عبدالله الغولي، أحد الزعماء القبليين في قبيلة حاشد اليمنية، إحدى أكبر القبائل في شمال اليمن.
 
وطالب أفراد القبيلة، التي يبلغ تعدادها - حسب تقديرات سابقة - ثلاثة ملايين فرد، بينهم 300 ألف عنصر مسلح، بالرد على هذا الاعتداء السافر من مليشيا الحوثي، التي تعمدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكدين أن السكوت عن هذه الحادثة أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.
 
‏واتهمت القبيلة في اجتماع لها القيادي الحوثي القحوم بقتل الغولي قائلين إنه وصمة عار في وجه المخلوع علي عبدالله صالح، الذي يتاجر بدمائهم تحت أقدام أطفال الحوثي.
 
وكان الحوثيون قد استخدموا أراضي قبيلة حاشد، ودخلوها بتعزيزاتهم العسكرية للإضرار بالأمن اليمني قبل سنتين، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات من اليمنيين؛ كون هذه المليشيا تسرح وتعبث بأراضي كبرى القبائل اليمنية، ويقتل أطفالُ الحوثي المغرر بهم زعماءها القبليين وسط صنعاء. 
 


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الحوثيون يقتلون أحد مشايخ "حاشد".. وأفراد القبيلة: "السكوت معيب"
قتلت مليشيا الحوثي عبدالله الغولي، أحد الزعماء القبليين في قبيلة حاشد اليمنية، إحدى أكبر القبائل في شمال اليمن. وطالب أفراد القبيلة، التي يبلغ تعدادها - حسب




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