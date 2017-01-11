صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر الرئيس (هادي) يواجه حرب علنية واخرى خفية !! حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم

عبدالكريم أحمد سعيد الطابور الخامس .. تهديد حقيقي يواجه الجنوبيون تحديات حقيقية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويقفون اليوم أمام امتحان صعب

د.عبدالرحمن الوالي الإعلام في الجنوب من الواضح أن هناك (قرار باطني) بألا يتواجد إعلام جنوبي فعال يعبر عن قضية الجنوب ويتفاعل مع شعب الجنوب

منصور صالح جثة تحاكم أمة منصور صالح بالنسبة لوزير يتمتع بكثير من الضعف، وقليل من الحصافة والدبلوماسية، كوزير خارجية الحكومة

أحمد محسن أحمد يستاهل البرد .. من ضيع دفاه ؟! لقد كانت اللوحة الاولى التي رفعتها على مكتبي عندما كنت من الذين صدّقوا بأنها وحدة شعب ؟!.. (هرولنا كالمجانين)

د. حسين لقور ‘‘جنوبيي صنعاء.."المركز المقدس لن يقبلكم الا تابعين دولة الثالوث المقدس في صنعاء حتما لن تبقى طويلا مهما كانت قدرتها على الدفاع عن مصالح القائمين عليها و العالم

ياسر اليافعي ما وراء تصريح وزير الخارجية " المخلافي " فيما يخص تصريح " عبدالملك المخلافي " يوم امس بخصوص معارك الساحل الغربي هو تصريح واقعي وحقيقي ولكن افتقد

طارق علي بن محفوظ "تعالوا الى كلمة سواء " الى كلمة الخير والعدل والمحبة والانصاف كلمة ننبذ كل مابيننا من خصام وتشاجر وتناحر واقتتال.. كلمة تجمعنا معا

سعيد النخعي النخب الجنوبية في ميزان الأداء النخبة هي صانعة التغيير ، وحاملة مشاعل التنوير ، وقائدة الجماهير ، يفزع الناس إليها إذا أدلهم الخطب ، وحلت