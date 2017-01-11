صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه

حتى السياسيين ( الشماليين) في حكومة الرئيس هادي ومن يدعوا تأييدهم للرئيس هادي ومحاربتهم للانقلابيين إلا انهم
يواجه الجنوبيون تحديات حقيقية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.. ويقفون اليوم أمام امتحان صعب
من الواضح أن هناك (قرار باطني) بألا يتواجد إعلام جنوبي فعال يعبر عن قضية الجنوب ويتفاعل مع شعب الجنوب
منصور صالح
بالنسبة لوزير يتمتع بكثير من الضعف، وقليل من الحصافة والدبلوماسية، كوزير خارجية الحكومة
لقد كانت اللوحة الاولى التي رفعتها على مكتبي عندما كنت من الذين صدّقوا بأنها وحدة شعب ؟!.. (هرولنا كالمجانين)
دولة الثالوث المقدس في صنعاء حتما لن تبقى طويلا مهما كانت قدرتها على الدفاع عن مصالح القائمين عليها و العالم
فيما يخص تصريح " عبدالملك المخلافي " يوم امس بخصوص معارك الساحل الغربي هو تصريح واقعي وحقيقي ولكن افتقد
الى كلمة الخير والعدل والمحبة والانصاف
كلمة ننبذ كل مابيننا من خصام وتشاجر وتناحر واقتتال..
كلمة تجمعنا معا
النخبة هي صانعة التغيير ، وحاملة مشاعل التنوير ، وقائدة الجماهير ، يفزع الناس إليها إذا أدلهم الخطب ، وحلت
- حسنًا .. أنا يمني ، من منطقة "زيدية" ، كان جدي زيديًا ملتزمًا لأنه فلاح !، والدي أصبح تاجرًا يسافر إلى بلدان
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