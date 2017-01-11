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صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه

الأربعاء 11 يناير 2017 10:21 مساءً
سبأ

صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد .

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .


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صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه
صدر اليوم قرار رئيس الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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