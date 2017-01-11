قالت وسائل إعلام يمنية بينها وسائل تبث من محافظة حضرموت ان محافظ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه يوم الاربعاء .

وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد قدم بن بريك استقالته من منصبه دون ان تورد أي تفاصيل واضحة حول اسباب الاستقالة هذه .

وقالت وسائل الإعلام هذه ن المكتب التنفيذي بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت عقد اجتماع لمناقشة استقالة المحافظ بن بريك، ولمحاولة اقناعه بالعدول عن قراره.

ولم يصدر المحافظ او مكتبه أي بيان رسمي حول واقعة الاستقالة هذه .

وجاءت الاستقالة في حين يزور المكلا وزير النفط اليمني سيف محسن عبود الشريف إلى المحافظة وقيامه بتفقد عدد من حقول النفط .

المزيد في أخبار وتقارير وسائل إعلام : محافظ حضرموت قدم استقالته قالت وسائل إعلام يمنية بينها وسائل تبث من محافظة حضرموت ان محافظ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه يوم الاربعاء . وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد من هو القيادي الشرسي الذي حاول الحوثيون قتله وأجهز عليها مقاتلو المقاومة بعد أن اسروه بجبهة ذوباب قتل قيادياً بارزاً يوم الثلاثاء على يد المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بعد هروبه من مواقع كانت تابعة للمليشيات الانقلابية . وقال مقاتلون في المقاومة لـ"عدن الغد" إن تجدد المعارك غربي المضاربة والمقاومة تصد هجوما للمليشيات بصنفه تجددت مساء اليوم الاربعاء المعارك غربي المضاربة بعد هدوء حذر شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين. وذكرت مصادر بالمقاومة ان المليشيات شنت هجوم مساء الليلة بغية