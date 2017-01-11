وسائل إعلام : محافظ حضرموت قدم استقالته
الأربعاء 11 يناير 2017 08:40 مساءً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
قالت وسائل إعلام يمنية بينها وسائل تبث من محافظة حضرموت ان محافظ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه يوم الاربعاء .
وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد قدم بن بريك استقالته من منصبه دون ان تورد أي تفاصيل واضحة حول اسباب الاستقالة هذه .
وقالت وسائل الإعلام هذه ن المكتب التنفيذي بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت عقد اجتماع لمناقشة استقالة المحافظ بن بريك، ولمحاولة اقناعه بالعدول عن قراره.
ولم يصدر المحافظ او مكتبه أي بيان رسمي حول واقعة الاستقالة هذه .
وجاءت الاستقالة في حين يزور المكلا وزير النفط اليمني سيف محسن عبود الشريف إلى المحافظة وقيامه بتفقد عدد من حقول النفط .
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