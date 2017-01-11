صورة لبطائق مسعد الشرسي والتي عثرت عليها المقاومة في ملابسه يوم الثلاثاء بعد القبض عليه - عدن الغد

قتل قيادياً بارزاً يوم الثلاثاء على يد المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بعد هروبه من مواقع كانت تابعة للمليشيات الانقلابية .

وقال مقاتلون في المقاومة لـ"عدن الغد" إن قيادي بارز في الانقلابيين ويدعى مسعد حسين الشرسي قتل على يد أفراد المقاومة بعد أن جاء هارباً من اتجاه السلسة الجبلية بذوباب .

واضاف أحد المقاتلين في أفادة لـ"عدن الغد" إنهم تفاجئوا يوم الثلاثاء بهروب شخص من السلسة الجبلية في اتجاههم، مضيفين أن هذا الشخص تعرض لطلقتين من مقاتلين حوثيين إلا أنه لم يمت ووقع اسيراً لدى المقاومة .

وأشار أن أفراد المقاومة قاموا بالقبض عليه والتحقيق معه ليكتشفوا أنه مسئول دائرة التسليح والتغذية في معسكر العمري والمخا بعد أن وجدوا بطائقه الشخصية والعسكرية في ملابسه ليقتلوه لاحقاً بعد أن كانت اصابته بالغة – حسب قولهم .

وطرحت عملية اطلاق الحوثيين الرصاص على القيادي في صفوف الانقلابيين مسعد الشرسي علامة تعجب، حيث لم يعرف سبب هروبه وسبب اطلاق الرصاص عليه ومحاولة قتله .

وتشهد جبهة ذوباب بباي المندب سيطرة كاملة لمقاتلي المقاومة الجنوبية والجيش الوطني ومحاصرة معسكر العمري والتقدم ساحلياً صوب المخا .

المزيد في أخبار وتقارير وسائل إعلام : محافظ حضرموت قدم استقالته قالت وسائل إعلام يمنية بينها وسائل تبث من محافظة حضرموت ان محافظ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه يوم الاربعاء . وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد من هو القيادي الشرسي الذي حاول الحوثيون قتله وأجهز عليها مقاتلو المقاومة بعد أن اسروه بجبهة ذوباب قتل قيادياً بارزاً يوم الثلاثاء على يد المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بعد هروبه من مواقع كانت تابعة للمليشيات الانقلابية . وقال مقاتلون في المقاومة لـ"عدن الغد" إن تجدد المعارك غربي المضاربة والمقاومة تصد هجوما للمليشيات بصنفه تجددت مساء اليوم الاربعاء المعارك غربي المضاربة بعد هدوء حذر شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين. وذكرت مصادر بالمقاومة ان المليشيات شنت هجوم مساء الليلة بغية