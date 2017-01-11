تجددت مساء اليوم الاربعاء المعارك غربي المضاربة بعد هدوء حذر شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر بالمقاومة ان المليشيات شنت هجوم مساء الليلة بغية استعادة مواقع كانت متمركزة فيها شرقي كهبوب وغرب صنفه قد كانت حررتها المقاومة من أيدي المليشيات الاسبوع الماضي .

القيادي بالمقاومة عبدربه المحولي قال ان المعارك مازالت مستمرة غربي المضاربة وتستخدم المليشيات الاسلحة الثقيلة والهاون في قصفها على مواقع للمقاومة شرقي كهبوب وغربي صنفه.

واشار بأن المقاومة صدت الهجوم الذي شنته المليشيات بغية السيطرة على مواقع تم دحرها منها الاسبوع الماضي .

* من احمد البصيلي

المزيد في أخبار وتقارير وسائل إعلام : محافظ حضرموت قدم استقالته قالت وسائل إعلام يمنية بينها وسائل تبث من محافظة حضرموت ان محافظ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك قدم استقالته من منصبه يوم الاربعاء . وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد من هو القيادي الشرسي الذي حاول الحوثيون قتله وأجهز عليها مقاتلو المقاومة بعد أن اسروه بجبهة ذوباب قتل قيادياً بارزاً يوم الثلاثاء على يد المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بعد هروبه من مواقع كانت تابعة للمليشيات الانقلابية . وقال مقاتلون في المقاومة لـ"عدن الغد" إن تجدد المعارك غربي المضاربة والمقاومة تصد هجوما للمليشيات بصنفه تجددت مساء اليوم الاربعاء المعارك غربي المضاربة بعد هدوء حذر شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين. وذكرت مصادر بالمقاومة ان المليشيات شنت هجوم مساء الليلة بغية