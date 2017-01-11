تجدد المعارك غربي المضاربة والمقاومة تصد هجوما للمليشيات بصنفه
المقاومة بالمضاربة
الأربعاء 11 يناير 2017 08:36 مساءً
المضاربة (عدن الغد)خاص:
المضاربة (عدن الغد)خاص:
تجددت مساء اليوم الاربعاء المعارك غربي المضاربة بعد هدوء حذر شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين.
وذكرت مصادر بالمقاومة ان المليشيات شنت هجوم مساء الليلة بغية استعادة مواقع كانت متمركزة فيها شرقي كهبوب وغرب صنفه قد كانت حررتها المقاومة من أيدي المليشيات الاسبوع الماضي .
القيادي بالمقاومة عبدربه المحولي قال ان المعارك مازالت مستمرة غربي المضاربة وتستخدم المليشيات الاسلحة الثقيلة والهاون في قصفها على مواقع للمقاومة شرقي كهبوب وغربي صنفه.
واشار بأن المقاومة صدت الهجوم الذي شنته المليشيات بغية السيطرة على مواقع تم دحرها منها الاسبوع الماضي .
* من احمد البصيلي
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