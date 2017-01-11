ناشط بالصبيحة: توغل القوات الجنوبية بتعز يعرضها لمخاطر وخيانات

قال الناشط الاعلامي عبدالقوي خويف في تصريح خاص لعدن الغد ان التحركات العسكرية للجيش والمقاومة الجنوبية نحو تعز ربما يعرضها لمؤامرة من جهات لاتحمل للجنوب ومقاومة غير الحقد والمكائد حسب وصفه.

محذرا مما وصفها خيانات قد تتعرض لها قيادات المقاومة الجنوبية والجيش .

واوضح خويف ان بعض القوى لايؤمن مكرها ومؤامراتها ضد القيادات الجنوبية سيما تلك التي تتمسك بخيارات واهداف الشعب الجنوبي في الاستقلال.

وتابع خويف الجميع يعلم حجم وفداحة خسائر قياداتنا العسكرية والمدنية الجنوبية .

وزاد: ان هذه التضحيات وان كانت كبيرة الا انها حماية لحدود الجنوب من هذه الجماعات المعتدية .

واعتبر خويف ان التوغل للقوات الجنوبية بتعز قد يصبح فخا للمقاومة الجنوبية التي أثبتت مسؤوليتها ووطنيتها تجاه شعب الجنوب في نضالها ضد المعتدين ليتم جرها نحو هكذا مؤامرات حسب قوله.

واضاف خويف لناخذ العبرة من كل المراحل تجاه مثل هكذا خيانات متكررة، ممن يعتبرهم البعض مقاومة، وما مقتل السهيان وكذا الاستهداف الاخير لموكب قيادة المنطقة الرابعة بباب المندب ببعيد عن مثل هكذا مؤامرات كما قال داعيا القيادات العسكرية والمدنية الجنوبية الاتعاظ من كل ماقد جرى ما وصفها باساليب المكر والبيع والشراء حد قوله.

* من صادق البوكري

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