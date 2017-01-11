افتتاح فرع الجالية الجنوبية بحفر الباطن شرق السعودية
حفر الباطن(عدن الغد)خاص:
بحضور الخبير العربي والاستراتيجي الكويتي الدكتور / فهد الشليمي والشيخ / عبدالله الحضرمي نائب رئيس الجالية الجنوبية في السعودية ورئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية وسط زخم جنوبي كبير من اعضاء الجالية الجنوبية في حفر الباطن.
اقيمت فعالية احتفالية مميزة للجالية الجنوبية بالسعودية بمناسبة افتتاح فرعها في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
حيث بداء افتتاح الفعالية بآيات من الذكر الحكيم ثم قصائد من الشعر الترحيبية للدكتور / فهد الشليمي .
ومن ثم القى رئيس الجالية الجنوبيه في حفر الباطن الاستاذ / خضر الصلاحي كلمة اللقاء تقدم بالشكر لجميع الضيوف التي حضرت هذا اللقاء من رؤساء الجاليات الجنوبيه باالمملكة والخليج.
ورحب ترحيب خاص بالدكتور فهد الشليمي واردف في كلمته ان شعب الجنوب اثبت بأنه ذات سيادة فيما يقدمه من تضحيات جسيمه في محاربة الارهاب وقوى الظلام العفاشية وحث على بناء التكاتف والتلاحم ونبذ العنصريه المقيتة ورفع مستوى الدعم للجالية الجنوبيه بحفر الباطن في جميع الانشطة الرياضيه والثقافية والإعلامية.
من ثم القى الدكتور / فهد الشليمي كلمه حث فيها على توحيد الصف الجنوبي والوقوف بجانب هادي بكل مايقوم به من بناء الدوله وترتيبها والعمل على بناء مواساتها والتكاتف ضد من يزرعون الفتن في اوساط الشارع الجنوبي وقدم شكره للأمن السعودي في حفر الباطن الذي سهل هذا اللقاء وعمل على تامين قاعة اللقاء وأعطانا الفرصه في الاجتاع والتعبير عن خاطر ابناء الجنوب ..
كما القى ممثل وفد ابناء الجنوب الذين حضروا من مملكة البحرين الاستاذ /؟انيس السعيدي كلمه مختصره حيث تقدم بالشكر للدكتور فهد الشليمي على حضوره هذه الامسية الجنوبيه وتقدم بالشكر للجنة المنظمه لهذا اللقاء.
كما تقدم نائب رئيس الجالية الجنوبيه بالمملكة العربية السعوديه والخليج الشيخ عبدالله الحضرمي بالشكر والتقدير للجنة المنظمه لهذه الفعالية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال للوفد القادم من المنطقه الشرقيه الذي تكلل بالود والإخاء والتعارف فيما بين ابناء الجنوب العربي كافه.
كما تتقدم الجالية الجنوبيه بحفر الباطن بالشكر والتقدير لرجال امن المملكه في حفر الباطن على تسهيل اقامة هذه الفعالية وتتقدم بالشكر الجزيل لمحافظ محافظة حفر الباطن وكافة رجال الامن والبحث تواجدوا لتأمين الفعالية.
وبهذا اللقاء الختامي الذي اختتم بالحفل والتكريم للدكتور فهد الشليمي
قدمت الجاليه الجنوبيه بحفر الباطن درع تذكاري للدكتور فهد الشليمي لما يقوم به من دعم القضية الجنوبيه والوقوف معها
كما قدمت له الجالية الجنوبيه في الولايات المتحدة الامريكية هديه حيث سلمها له الاستاذ فضل عبدالله شايف.
من:صالح عبيد الشعيبي
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