بحضور قيادات من المقاومة الجنوبية تشييع جثمان الشهيد العميد الصبيحي بصلاح الدين (مصور)
الأربعاء 11 يناير 2017 05:12 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
في موكب جنائزي مهيب شيع الآلاف من المواطنين وقيادات من المقاومة الجنوبية جثمان الشهيد العميد ركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم بمنطقة صلاح الدين بمديرية البريقة .
وكان وفد من مشائخ قبائل الصبيحة قد تسلم جثمان الشهيد الصبيحي صباح في منطقة حدودية ما بين محافظة تعز ومناطق قبائل الصبيحة بعد أن تعثر تسليم الجثمان يوم أمس بسبب تعنت الحوثيين واشتراطاتهم .
حضر التشييع قيادات من المقاومة الجنوبية يتقدمهم العقيد عادل الحالمي وعلي الذيب ابو مشعل الكازمي وجمع غفير من المواطنين .
صور من التشييع:
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها