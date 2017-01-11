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أخبار وتقارير

أمن الضالع يستعيد هيبة الدولة في أولى معاركه ------ مقتل مسلح وإصابة آخرين في اشتباكات مع أمن الضالع على خلفية استهداف ناقلة

الأربعاء 11 يناير 2017 02:17 مساءً
الضالع : وضاح الاحمدي

 

تمكنت وحدة امنية تابعة للإدارة العامة لأمن محافظة الضالع من القاء القبض على مسلحين خارجين على القانون، بعد اشتباكات بكافة انواع الأسلحة، على خلفية قطع الطريق واستهداف ناقلة بضائع، أسفرت الاشتباكات عن مصرع مسلح واصابة ٨ آخرين من الطرفين اليوم الاربعاء.

وقال مصدر امني في المحافظة ان الوحدة الامنية اشتبكت مع مسلحين خارجين على القانون، استحدثوا نقطة أمنية في المدخل الشمال لمدينة الضالع، مركز المحافظة وتسببوا بإحراق ناقلة بضائع يوم امس، وان الاشتباكات أسفرت عن مصرع مسلح واصابة ٣ منهم فيما ألقي القبض على ٣ آخرين وأصيب ٥ من أفراد الامن.

واضاف ان المسلحين كانوا يسيطرون على بئر حكومي خاص بإمداد المياه لمدينة الضالع، لكن الامن تمكن من استرجاعه اليوم بالقوة ورفع النقطة المستحدثة.

وأطلق المسلحين في النقطة يوم امس النار على ناقلة تحمل مواد خام لصناعة المنظفات ما أدى الى احتراقها بالكامل، فيما نجأ سائقها، وذلك على خلفية رفض الأخير دفع رسوم غير قانونية للنقطة المستحدثة.

وعلى إثر الحادثة، شكلت إدارة الأمن حملة لملاحقة الجناه لكنهم تمكنوا من الهرب قبل عودتهم اليوم للاشتباكات مع افراد امن المحافظة، في ظاهرة لاقت استياء واستهجان شعبي كبيرين.

وكان محافظ الضالع فضل الجعدي قد اصدر توجيهات قبل ايام لقيادة اللواء ٣٣ مدرع وأمن المحافظة بإزالة كافة النقاط غير القانونية من الخط العام بمديرية الضالع، واستعادة النقاط القانونية الى سلطة الدولة بعد ان كانت تتبع فصائل محسوبة على المقاومة الجنوبية، التي جرى دمجها مؤخرًا في اطار المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة، بحسب قرار رئاسي.


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أمن الضالع يستعيد هيبة الدولة في أولى معاركه ------ مقتل مسلح وإصابة آخرين في اشتباكات مع أمن الضالع على خلفية استهداف ناقلة
  تمكنت وحدة امنية تابعة للإدارة العامة لأمن محافظة الضالع من القاء القبض على مسلحين خارجين على القانون، بعد اشتباكات بكافة انواع الأسلحة، على خلفية قطع الطريق




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