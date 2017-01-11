وزير التعليم العالي: سيتم صرف رواتب الاكاديميين في الجامعات الحكومية بحسب كشوفات عام ٢٠١٤م

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، إن الحكومة الشرعية ستقوم بصرف رواتب الاكاديميين في كافة الجامعات اليمنية بحسب كشوفات عام ٢٠١٤م.

وكشف باسلامة في تصريح صحفي أن الوزارة تقوم حالياً بفحص بيانات الاكاديميين، وسيتم صرف المرتبات عقب استكمال البيانات، موكداً في السياق: إن الرواتب سيتم تسليمها عبر فروع البريد والبنوك الحكومية.

وأضاف: إنه تم تشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى عن أي عمليات احتيال تتم من قبل المليشيا الانقلابية، مطالباً اللجان النقابية والتنسيقية الخاصة بالاكاديميين مساعدة الوزارة ودعم الوزارة في سعيها لخدمة الاكاديميين في الجامعات الحكومية في إطار المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.