محافظ المهرة يزور منطقة مرتفع ضحية ويتلمس هموم ومطالب الأهالي.
المهرة / ناصر الساكت
تفقد محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كده يوم الاربعاء بمعية وكيل المحافظة لشؤون الصحراء الشيخ علي سالم الحريزي منطقة مرتفع ضحية النائية التابعة لمديرية حات .
والتقى بأهالي وشيوخ المنطقة , مستمعا منهم إلى همومهم ومشاكلهم وطبيعة الخدمات والمشروعات التي تحتاجها منطقتهم .
وقدم الأهالي قائمة بأهم المطالب الضرورية والأساسية , وتمثلت في ضرورة توفير مولد كهرباء بقوة 150 ك . ومولد آخر لضخ المياه وبناء خزان , ووحدة صحية , وإعادة تأهيل مدرسة المنطقة , وربط المنطقة بطريق اسفلتي بطول 150 كم .
وقال الأخ المحافظ مخاطبا الاهالي ( سنأخذ مطالبكم هذه بعين الاعتبار والمسؤولية وسندرسها مجتمعة مع بقية مطالب المديريات بكل مصداقية وشفافية , وما رأينا إنه بالإمكان حلها في إطار المحافظة لن نتأخر في ذلك , وما تجاوز امكانياتنا المحلية سنرفع به إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية).
مؤكدا إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن تفقد أوضاع المديريات والمناطق الريفية والنائية الصحراوية وتلمس مشاكل أبنائها .
وكان المحافظ بن كده قد زار المراكز الأمنية والعسكرية الواقعة على مسار الطريق وأطلع على أوضاعها والمشاكل التواجه أفرادها .
وطالبهم برفع اليقضة العالية وحفظ الأمن على الطرقات وتأمين حركة المسافرين , والتحلي بالصدق والإخلاص في عملهم ومكافحة ظاهرة التهريب باعتبار النقاط الأمنية العين الساهرة للوطن .
رافق المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمديرية محسن امشخفي بلحاف وعدد من مدراء العموم والجهات المختصة .
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