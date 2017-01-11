لجنة الصياغة للمؤتمر الحضرمي الجامع بالمنطقة الغربية بالسعودية تنهي اعمالها

أنهت مساء الثلاثاء لجنة الإعداد والصياغة اجتماعها برئاسة الشيخ طارق بن علي بن محفوظ وبحضور كامل أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الاخرى من تقديم واستكمال رؤيتها وصياغتها ومناقشتها وقد أبدى البعض من طرح آرائهم بالتعديل والإضافة على مسودة الوثيقة .

و في مستهل حديثه شكر الشيخ طارق بن محفوظ كل أعضاء اللجنة ومواظبتهم على الحضور ولما أبدوه من جهود متواصلة من بداية تكليف المهام اليهم ولما أدوه من واجب العمل التطوعي من أجل حضرموت وكذلك في أداء مهامهم الكاملة في جمع الرؤى واﻷفكار وصياغتها وتوثيقها على مدى الشهرين الماضية ..و قد عبر الشيخ طارق بن محفوظ عن كامل شكره وامتنانه لكل أعضاء اللجنة واللجان اﻷخرى بالمنطقة الغربية بالمملكة لمؤتمر حضرموت الجامع ...

وبانتهاء هذا الاجتماع فقد انتهى دور اعمال لجنة الصياغة والاعداد التي أستطاعت أن تنجز مهامها وكل اعمالها بحرفية ومهنية عالية وقدمت لنا مسودة الرؤية في وثيقة تاريخية عالية المستوى وبما يحقق ويحافظ على حق المواطن الحضرمي في بلاده حاضرا ولﻷجيال القادمة مستقبلا