مصدر طبي : اصابة قائد في الحزام الامني و4 بتفجير سيارة مفخخة ومقتل جندي بلودر
صورة احد جرحى التفجير بلودر اليوم الأربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 يناير 2017 01:35 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر طبي بمستشفى لودر الحكومي ان قياديا في الحزام الامني اصيب بجراح بالغة و4 من مرافقيه وقتل خامس بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين .
وقال المصدر بمشفى الشهيد محنف لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان القيادي في الحزام الامني امين السقاف اصيب و4 من الجنود موضحا انهم نقلوا إلى عدن لتلقي العلاج .
وانفجرت سيارة مفخخة لحظة مرور موكب السقاف الذي كان قادما من لودر صوب مدينة العين جنوبا .
وسمع دوي الانفجار في انحاء متفرقة من المنطقة .
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