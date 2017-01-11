قتيل وجرحى في اشتباكات الضالع ومصدر عسكري يؤكد ان الحملة مستمرة
الأربعاء 11 يناير 2017 01:02 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر طبية ان قتيل من الجيش سقط واصيب 5 اخرين صباح يوم الاربعاء في الحملة العسكرية التي استهدفت نقاط جباية ومسلحين بلاطجة .
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل تابع لادارة امن الضالع بالإضافة إلى 5 جرحى في هذه الاشتباكات .
واكد مصدر عسكري ان قوات الجيش ستواصل حملتها للتصدي للمسلحين وفرض حضور الدولة على طول الخط العام .
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