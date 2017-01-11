قتيل وجرحى في اشتباكات الضالع ومصدر عسكري يؤكد ان الحملة مستمرة
قالت مصادر طبية ان قتيل من الجيش سقط واصيب 5 اخرين صباح يوم الاربعاء في الحملة العسكرية التي استهدفت نقاط جباية ومسلحين بلاطجة .
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اسفرت
إعفاء وزير حقوق الإنسان من منصبه وتعيينه سفيراً لبلادنا لدى المغرب
أدى اليمين الدستورية اليوم امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلادنا لدى
عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين
هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين .
وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة
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