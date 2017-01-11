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أخبار وتقارير

عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين

الأربعاء 11 يناير 2017 12:46 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:

هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين .

وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة مفخخة .

تفاصيل اوفى لاحقا 


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عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين
هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين . وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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