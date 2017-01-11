MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 11 يناير 2017 01:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الكشف عن هوية الأسلحة التي صادرتها البحرية الأسترالية وهي في طريقها للحوثيين
أخبار وتقارير

الكشف عن هوية الأسلحة التي صادرتها البحرية الأسترالية وهي في طريقها للحوثيين

شحنة الاسلحة التي ضبطتها البحرية الاسترالية قبالة الشاطئ اليمني
الأربعاء 11 يناير 2017 12:43 مساءً
عدن الغد/ سكاي نيوز:

في وقت أعلنت السلطات الأسترالية مصادرة سفينة تحمل مجموعة من الأسلحة المضادة للدروع، المهربة قبالة الساحل اليمني، نقلت صحيفة أميركية ترجيح البحرية الأسترالية أن تكون تلك الأسلحة المصادرة من "صنع إيراني".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي نشرت صورا للأسلحة المصادرة تلك الترجيحات، مضيفة أن "هذا الأمر يشير إلى أن طهران قد كانت لها يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية".

واعترضت البحرية الأسترالية، في فبراير الماضي، مجموعة من الأسلحة، التي ثبت في ما بعد أنها من صُنع إيران، كانت موجهة لتسليح المتمردين الحوثيين.

ووصفت "نيويورك تايمز" الصور بأنها تمثل "عينة صغيرة فحسب" من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أستراليا.

واتُّهمت إيران مرارا بتزويد المتمردين الحوثيين بأسلحة، لدعمهم في مواجهة قوات الشرعية.

وقال ماثيو شرودر، محلل الدراسة التي أجريت على الأسلحة: "التحليل الذي أجريناه على خصائص هذه الأسلحة يكشف أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية الصنع وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015، وفي كوت ديفوار في 2014 و 2015".

وكان تقرير غربي كشف في وقت سابق أن إيران مستمرة في عمليات تهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وأن السفن الحربية الغربية تمكنت في أكثر من مرة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على متن قوارب إيرانية، أثناء مرورها في بحر العرب في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

وأفاد التقرير، الصادر عن مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات "كار"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن السفن الحربية الغربية أوقفت خلال 2016، 3 قوارب شراعية، من صنع "شركة المنصور" الإيرانية لبناء السفن، وتبين أن الأسلحة التي تمت مصادرتها تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.


المزيد في أخبار وتقارير
قتيل وجرحى في اشتباكات الضالع ومصدر عسكري يؤكد ان الحملة مستمرة
قالت مصادر طبية ان قتيل من الجيش سقط واصيب 5 اخرين صباح يوم الاربعاء في الحملة العسكرية التي استهدفت نقاط جباية ومسلحين بلاطجة . وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اسفرت
إعفاء وزير حقوق الإنسان من منصبه وتعيينه سفيراً لبلادنا لدى المغرب
أدى اليمين الدستورية اليوم امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلادنا لدى
عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين
هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين . وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صحفي جنوبي يكشف خفايا زيارة صالح إلى مركز تجاري بصنعاء
اليافعي يحذر من تزايد موجة الإلحاد في اوساط الشباب بعدن
صدور قرارات جمهورية بتعيينات في رئاسة الوزراء والداخلية والادارة المحلية
جواس يتسلم قيادة محور العند
عاجل : تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأهله في لحج.
مقالات الرأي
لقد كانت اللوحة الاولى التي رفعتها على مكتبي عندما كنت من الذين صدّقوا بأنها وحدة شعب ؟!.. (هرولنا كالمجانين)
دولة الثالوث المقدس في صنعاء حتما لن تبقى طويلا مهما كانت قدرتها على الدفاع عن مصالح القائمين عليها و العالم
فيما يخص تصريح " عبدالملك المخلافي " يوم امس بخصوص معارك الساحل الغربي هو تصريح واقعي وحقيقي ولكن افتقد
الى كلمة الخير والعدل والمحبة والانصاف كلمة ننبذ كل مابيننا من خصام وتشاجر وتناحر واقتتال.. كلمة تجمعنا معا
النخبة هي صانعة التغيير ، وحاملة مشاعل التنوير ، وقائدة الجماهير ، يفزع الناس إليها إذا أدلهم الخطب ، وحلت
- حسنًا .. أنا يمني ، من منطقة "زيدية" ، كان جدي زيديًا ملتزمًا لأنه فلاح !، والدي أصبح تاجرًا يسافر إلى بلدان
في أي مكان وزمان , يعجنون الكذبة , ويطبخون الإشاعة , ويقدمونها وجبة سامة . وعلى الحمقى التلذذ بها !ـــــــتدري
منذ فترة مضتْ ، عمّ الذعر الشديد سكان إحدى عمارات الشارع الرئيس بالمعلا والمسمى شارع الشهيد مدرم .. السلالم
الحقيقية ألقائمه أن القتال اليوم نكهته مختلفة وأكثر مرارة ودمويه ، ويغيب عنه أي تنبؤ لما ستؤول إليه الأمور ،
تراجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في آخر لحظة على تجهيزه قواته للتوجه أمس نحو المكان الذي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الثقة
الف مبروك الزواج
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017