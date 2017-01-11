قناة روسية تكشف عن الشرط الوحيد الذي سلمت روسيا بموجبه 200 مليار ريال لحكومة هادي

كشفت قناة "روسيا اليوم" عن دور روسيا في التخفيف من أزمة السيولة النقدية في اليمن.

وذكرت القناة على موقعها، أن روسيا أفرجت عن جزء من المبلغ الذي طبعته إحدى الشركات الروسية بعد اتفاق رعته واشنطن ولندن وموسكو، وتضمن الاتفاق أن لا تذهب كل المبالغ إلى حكومة "هادي" في عدن.

وأضافت: لذلك وصلت الجمعة الماضي إلى عدن 200 مليار ريال يمني وهي جزء من كمية الأموال التي طبعت في روسيا.

وأشارت إلى أن على طرفي الصراع في اليمن التعهد بعدم إنفاق هذه الأموال المطبوعة في تمويل العمليات القتالية في اليمن.

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف وصول أموال طبعت قبل أشهر في روسيا وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك المركزي.

المزيد في أخبار وتقارير قتيل وجرحى في اشتباكات الضالع ومصدر عسكري يؤكد ان الحملة مستمرة قالت مصادر طبية ان قتيل من الجيش سقط واصيب 5 اخرين صباح يوم الاربعاء في الحملة العسكرية التي استهدفت نقاط جباية ومسلحين بلاطجة . وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اسفرت إعفاء وزير حقوق الإنسان من منصبه وتعيينه سفيراً لبلادنا لدى المغرب أدى اليمين الدستورية اليوم امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلادنا لدى عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين . وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة