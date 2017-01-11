قناة روسية تكشف عن الشرط الوحيد الذي سلمت روسيا بموجبه 200 مليار ريال لحكومة هادي
الأربعاء 11 يناير 2017 12:34 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
كشفت قناة "روسيا اليوم" عن دور روسيا في التخفيف من أزمة السيولة النقدية في اليمن.
وذكرت القناة على موقعها، أن روسيا أفرجت عن جزء من المبلغ الذي طبعته إحدى الشركات الروسية بعد اتفاق رعته واشنطن ولندن وموسكو، وتضمن الاتفاق أن لا تذهب كل المبالغ إلى حكومة "هادي" في عدن.
وأضافت: لذلك وصلت الجمعة الماضي إلى عدن 200 مليار ريال يمني وهي جزء من كمية الأموال التي طبعت في روسيا.
وأشارت إلى أن على طرفي الصراع في اليمن التعهد بعدم إنفاق هذه الأموال المطبوعة في تمويل العمليات القتالية في اليمن.
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف وصول أموال طبعت قبل أشهر في روسيا وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك المركزي.
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