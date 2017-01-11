وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية يلتقي بمشايخ دور الحديث السلفية في اليمن

استقبل وزيـــــــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1438هـ ، وفدا من مشرفي دور الحديث السلفية في أنحاء الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحاشدي، والشيخ تركي الوادعي، والشيخ عبد الله بن مرعي العدني.

وفي بداية اللقاء، عبر معاليه عن ترحيبه بأعضاء الوفد أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة ، ومدرسي الدور .. مؤكداً معاليه على الدور المناط بالعلماء ولاسيما من يتولون هم الدعوة وتعليم العلوم الشرعية للطلاب ، ممن يلتحق بهذه الدور .

وفي هذا السياق، شدد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على دور العلماء ورثة الأنبياء في الحفاظ على عقيدة الناس، ودينهم، والقيام بما كان عليه رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ من العلم والهدى، وهذا الأمر تكليف عظيم، وتشريف عظيم أيضاً لمن أخذه بحقه، وقال: أهل العلم عليهم ما ليس على غيرهم من البذل والجهاد والتعاون على البر والتقوى، منوهاً بمواقف الدور وعلمائها في العلم والدعوة والجهاد ونصرة الحق، والصبر على الأذى والبغي والعدوان.

وواصل معاليه يقول : إن اجتماعنا اليوم بكم يأتي استمرارا للقاءات المتواصلة مع بقية المكونات اليمنية من العلماء والمشايخ من أهل اليمن المبارك، مجددا التأكيد على أن وزارة الشؤون الإسلامية تهتم بما تهتمون به من نشر العلم والتوحيد والدعوة إليه وتعريف الناس بفضله، لافتاً إلى أن الواجب في المرحلة القادمة الاجتهاد في العلم والتعليم، مع ضرورة أن نتوسع في المستقبل فيما يوازي العملية التعليمية من الاهتمام بالوصول إلى الناس في مواقع تبليغ الدعوة لهم؛ لمواجهة ومكافحة ما نشره الحوثيون من ضلال المعتقد وانحراف الدين.

من جانبهم، عبر عدد من أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمواقف المملكة الثابتة والواضحة مع الجمهورية اليمنية ، ودعمها المستمر لأمن اليمن واستقراره ، ووقوفها إلى جانب الشرعية .. مؤكدين أن دور الحديث السلفية في اليمن هي امتداد لدعوة هذه البلاد المباركة القائمة على تعليم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، التي حملها أئمة الدعوة في هذه البلاد ــ المملكة العربية السعودية ــ .

ونوهوا في هذا الصدد بما تقوم به المملكة من أعمال خيرة ، وجهود مباركة لنصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية في كل مكان، لافتين إلى أن هذه الأعمال والجهود ظاهرة لا تخفى على أحد ويشهد بها الجميع، متوجهين بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لما تقدمه من دعم للعلماء والدعاة وطلاب العلم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ التي تحرص دائما على خدمة العلم والعلماء، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات هذه القيادة المباركة.

وفي سياق أحاديثهم عرض أعضاء الوفد نبذة مختصرة عن بعض دور الحديث، مبينين أن هذه الدور تقوم بكفالة طالب العلم بعائلته كما تكفل المدرسين فيها، والباحثين، والمؤلفين، والخطباء، والدعاة إلى الله .. مشيرين إلى أن عدد الدور يزيد على مائة دار ، تعلم فيها العلوم الشرعية والعربية، ويتبع هذه الدور آلاف المساجد في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية والشمالية، ومن أشهر هذه الدور "دار الحديث في معبر" ، و"دار الحديث في عدن" ، و"دار الحديث بالحديدة ، و"دار الحديث بذمار" ، و"دار الحديث بمفرق حبيش في إب" ، و"دار الحديث بصنعاء" ، إضافة إلى دار الحديث الرئيسة في " دماج " وما يتبعها من دور مهمة ، والتي حظي وفدها باستقبال خاص من معالي الوزير الأسبوع الماضي .

وفي ختام اللقاء، ألقى أحد المشايخ قصيدة عبّر فيها عن مشاعر أعضاء الوفد من مشايخ دور الحديث السلفية تجاه المملكة ، وقيادتها ودورها التاريخي في حفظ اليمن والدفاع عن عقيدته وهويته العربية والإسلامية، وشكرهم وتقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية ومعالي الوزير على جهودهم واهتمامهم بالدعوة السلفية ورجالاتها ومشايخها .

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