MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 11 يناير 2017 01:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية يلتقي بمشايخ دور الحديث السلفية في اليمن
أخبار وتقارير

وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية يلتقي بمشايخ دور الحديث السلفية في اليمن

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
الأربعاء 11 يناير 2017 12:29 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

استقبل وزيـــــــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1438هـ ، وفدا من مشرفي دور الحديث السلفية في أنحاء الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحاشدي، والشيخ تركي الوادعي، والشيخ عبد الله بن مرعي العدني.

وفي بداية اللقاء، عبر معاليه عن ترحيبه بأعضاء الوفد أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة ، ومدرسي الدور .. مؤكداً معاليه على الدور المناط بالعلماء ولاسيما من يتولون هم الدعوة وتعليم العلوم الشرعية للطلاب ، ممن يلتحق بهذه الدور .

وفي هذا السياق، شدد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على دور العلماء ورثة الأنبياء في الحفاظ على عقيدة الناس، ودينهم، والقيام بما كان عليه رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ من العلم والهدى، وهذا الأمر تكليف عظيم، وتشريف عظيم أيضاً لمن أخذه بحقه، وقال: أهل العلم عليهم ما ليس على غيرهم من البذل والجهاد والتعاون على البر والتقوى، منوهاً بمواقف الدور وعلمائها في العلم والدعوة والجهاد ونصرة الحق، والصبر على الأذى والبغي والعدوان.

وواصل معاليه يقول : إن اجتماعنا اليوم بكم يأتي استمرارا للقاءات المتواصلة مع بقية المكونات اليمنية من العلماء والمشايخ من أهل اليمن المبارك، مجددا التأكيد على أن وزارة الشؤون الإسلامية تهتم بما تهتمون به من نشر العلم والتوحيد والدعوة إليه وتعريف الناس بفضله، لافتاً إلى أن الواجب في المرحلة القادمة الاجتهاد في العلم والتعليم، مع ضرورة أن نتوسع في المستقبل فيما يوازي العملية التعليمية من الاهتمام بالوصول إلى الناس في مواقع تبليغ الدعوة لهم؛ لمواجهة ومكافحة ما نشره الحوثيون من ضلال المعتقد وانحراف الدين.

من جانبهم، عبر عدد من أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمواقف المملكة الثابتة والواضحة مع الجمهورية اليمنية ، ودعمها المستمر لأمن اليمن واستقراره ، ووقوفها إلى جانب الشرعية .. مؤكدين أن دور الحديث السلفية في اليمن هي امتداد لدعوة هذه البلاد المباركة القائمة على تعليم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، التي حملها أئمة الدعوة في هذه البلاد ــ المملكة العربية السعودية ــ .

ونوهوا في هذا الصدد بما تقوم به المملكة من أعمال خيرة ، وجهود مباركة لنصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية في كل مكان، لافتين إلى أن هذه الأعمال والجهود ظاهرة لا تخفى على أحد ويشهد بها الجميع، متوجهين بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لما تقدمه من دعم للعلماء والدعاة وطلاب العلم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ التي تحرص دائما على خدمة العلم والعلماء، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات هذه القيادة المباركة.

وفي سياق أحاديثهم عرض أعضاء الوفد نبذة مختصرة عن بعض دور الحديث، مبينين أن هذه الدور تقوم بكفالة طالب العلم بعائلته كما تكفل المدرسين فيها، والباحثين، والمؤلفين، والخطباء، والدعاة إلى الله .. مشيرين إلى أن عدد الدور يزيد على مائة دار ، تعلم فيها العلوم الشرعية والعربية، ويتبع هذه الدور آلاف المساجد في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية والشمالية، ومن أشهر هذه الدور "دار الحديث في معبر" ، و"دار الحديث في عدن" ، و"دار الحديث بالحديدة ، و"دار الحديث بذمار" ، و"دار الحديث بمفرق حبيش في إب" ، و"دار الحديث بصنعاء" ، إضافة إلى دار الحديث الرئيسة في " دماج " وما يتبعها من دور مهمة ، والتي حظي وفدها باستقبال خاص من معالي الوزير الأسبوع الماضي .

وفي ختام اللقاء، ألقى أحد المشايخ قصيدة عبّر فيها عن مشاعر أعضاء الوفد من مشايخ دور الحديث السلفية تجاه المملكة ، وقيادتها ودورها التاريخي في حفظ اليمن والدفاع عن عقيدته وهويته العربية والإسلامية، وشكرهم وتقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية ومعالي الوزير على جهودهم واهتمامهم بالدعوة السلفية ورجالاتها ومشايخها .


المزيد في أخبار وتقارير
قتيل وجرحى في اشتباكات الضالع ومصدر عسكري يؤكد ان الحملة مستمرة
قالت مصادر طبية ان قتيل من الجيش سقط واصيب 5 اخرين صباح يوم الاربعاء في الحملة العسكرية التي استهدفت نقاط جباية ومسلحين بلاطجة . وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اسفرت
إعفاء وزير حقوق الإنسان من منصبه وتعيينه سفيراً لبلادنا لدى المغرب
أدى اليمين الدستورية اليوم امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلادنا لدى
عاجل : انفجار عنيف يهز محيط نقطة امنية جنوب مدينة لودر بأبين
هز انفجار عنيف قبل دقائق من كتابة الخبر موقع نقطة أمنية واقعة جنوب مدينة لودر بمحافظة ابين . وتصاعدت اعمدة دخان من موقع النقطة وسط انباء ان الانفجار ربما يكون لسيارة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صحفي جنوبي يكشف خفايا زيارة صالح إلى مركز تجاري بصنعاء
اليافعي يحذر من تزايد موجة الإلحاد في اوساط الشباب بعدن
صدور قرارات جمهورية بتعيينات في رئاسة الوزراء والداخلية والادارة المحلية
جواس يتسلم قيادة محور العند
عاجل : تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأهله في لحج.
مقالات الرأي
لقد كانت اللوحة الاولى التي رفعتها على مكتبي عندما كنت من الذين صدّقوا بأنها وحدة شعب ؟!.. (هرولنا كالمجانين)
دولة الثالوث المقدس في صنعاء حتما لن تبقى طويلا مهما كانت قدرتها على الدفاع عن مصالح القائمين عليها و العالم
فيما يخص تصريح " عبدالملك المخلافي " يوم امس بخصوص معارك الساحل الغربي هو تصريح واقعي وحقيقي ولكن افتقد
الى كلمة الخير والعدل والمحبة والانصاف كلمة ننبذ كل مابيننا من خصام وتشاجر وتناحر واقتتال.. كلمة تجمعنا معا
النخبة هي صانعة التغيير ، وحاملة مشاعل التنوير ، وقائدة الجماهير ، يفزع الناس إليها إذا أدلهم الخطب ، وحلت
- حسنًا .. أنا يمني ، من منطقة "زيدية" ، كان جدي زيديًا ملتزمًا لأنه فلاح !، والدي أصبح تاجرًا يسافر إلى بلدان
في أي مكان وزمان , يعجنون الكذبة , ويطبخون الإشاعة , ويقدمونها وجبة سامة . وعلى الحمقى التلذذ بها !ـــــــتدري
منذ فترة مضتْ ، عمّ الذعر الشديد سكان إحدى عمارات الشارع الرئيس بالمعلا والمسمى شارع الشهيد مدرم .. السلالم
الحقيقية ألقائمه أن القتال اليوم نكهته مختلفة وأكثر مرارة ودمويه ، ويغيب عنه أي تنبؤ لما ستؤول إليه الأمور ،
تراجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في آخر لحظة على تجهيزه قواته للتوجه أمس نحو المكان الذي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الثقة
الف مبروك الزواج
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017