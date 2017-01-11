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الأمن الباكستاني يعتقل 16 طالبا يمنيا في مبنى السفارة اليمنية بباكستان

أثناء عملية اعتقال الطلاب اليمنيين في مبنى السفارة اليمنية بباكستان
الأربعاء 11 يناير 2017 11:36 صباحاً

اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية، صباح اليوم –الاربعاء- 16 طالبا من حملة الدكتوراه والماجستير المعتصمين في مبنى السفارة اليمنية بباكستان.

وقالت مصادر طلابية، إن سلطات الأمن الباكستانية سمحت أثناء عملية اعتقال الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في باكستان بالتقاط الصور عند اعتقالهم بعد إصرارهم على إقامة الاعتصام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الموقوفة منذ فترة طويلة.


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الأمن الباكستاني يعتقل 16 طالبا يمنيا في مبنى السفارة اليمنية بباكستان
اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية، صباح اليوم –الاربعاء- 16 طالبا من حملة الدكتوراه والماجستير المعتصمين في مبنى السفارة اليمنية بباكستان. وقالت مصادر طلابية، إن




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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