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تأييد شعبي واسع لحملة عسكرية للجيش لازالة نقاط الجبايات بالضالع والاهالي يؤكدون دعمهم للحملة

الأربعاء 11 يناير 2017 11:16 صباحاً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:

اكد مواطنون بمدينة الضالع جنوب اليمن دعمهم المطلق للحملة العسكرية التي بدأتها قوات الجيش يوم الاربعاء وهدفت لازالة نقاط جباية منتشرة على طول الطريق المار بالمنطقة منذ عام .

واكد العشرات من الاهالي في احاديث لمراسل صحيفة "عدن الغد" دعمهم لهذه الحملة العسكرية مؤكدين ان نقاط  الجباية قدمت خلال عام ونصف صورة مشوهة عن أهالي الضالع وعكست مظهرا سلبيا لايمت للضالع واهلها بصلة .

وقال الاهالي ان الحملة العسكرية يجب ان تنتهي بوضع نقاط عسكرية تابعة للجيش وبمناطق محددة .

وفرض مسلحون بلاطجة طوال عام ونصف اتاوات على الشاحنات التي تمر بالمنطقة الأمر الذي تسبب بركود الحركة التجارية بميناء عدن بحسب  تقارير اصدرها الميناء .

 


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