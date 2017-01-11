تأييد شعبي واسع لحملة عسكرية للجيش لازالة نقاط الجبايات بالضالع والاهالي يؤكدون دعمهم للحملة

اكد مواطنون بمدينة الضالع جنوب اليمن دعمهم المطلق للحملة العسكرية التي بدأتها قوات الجيش يوم الاربعاء وهدفت لازالة نقاط جباية منتشرة على طول الطريق المار بالمنطقة منذ عام .

واكد العشرات من الاهالي في احاديث لمراسل صحيفة "عدن الغد" دعمهم لهذه الحملة العسكرية مؤكدين ان نقاط الجباية قدمت خلال عام ونصف صورة مشوهة عن أهالي الضالع وعكست مظهرا سلبيا لايمت للضالع واهلها بصلة .

وقال الاهالي ان الحملة العسكرية يجب ان تنتهي بوضع نقاط عسكرية تابعة للجيش وبمناطق محددة .

وفرض مسلحون بلاطجة طوال عام ونصف اتاوات على الشاحنات التي تمر بالمنطقة الأمر الذي تسبب بركود الحركة التجارية بميناء عدن بحسب تقارير اصدرها الميناء .

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون بلاطجة يقصفون مساكن المواطنين بالضالع عقب حملة للجيش لطردهم قال سكان محليون بمدينة الضالع ان مسلحين بلاطجة قصفوا بأسلحة متوسطة مساكن المواطنين وسط المدينة يوم الاربعاء عقب حملة عسكرية لطردهم . وقال مصدر محلي لعدن الغد ان عاجل : تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأهله في لحج. بعد تأخير عملية تسليم جثة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي لأهله وذويه والتي كان من المزمع إجراؤها صباح أمس الثلاثاء وذلك بعد تخلف الحوثيون بالتزامهم بعملية الأمن الباكستاني يعتقل 16 طالبا يمنيا في مبنى السفارة اليمنية بباكستان اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية، صباح اليوم –الاربعاء- 16 طالبا من حملة الدكتوراه والماجستير المعتصمين في مبنى السفارة اليمنية بباكستان. وقالت مصادر طلابية، إن