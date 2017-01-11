اشتباكات بالضالع بين قوات الجيش ومسلحي نقاط جباية وسقوط جرحى

صل الأمر فجر الثلاثاء إلى اطلاق النار على شاحنة واحراقها بسبب رفض سائقها دفع اتاوات -عدن الغد

قال مسعفون ان 5 أشخاص على الاقل جرحوا صباح يوم الاربعاء اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش ومسلحين بلاطجة ينصبون منذ اكثر من عام نقاط جباية على طول الطريق .

ونفذت قوات الجيش منذ الصباح الباكر حملة عسكرية لازالة النقاط المنتشرة على طول الخط .

وقال شهود عيان لعدن الغد ان عدد من المسلحين البلاطجة حاولوا التصدي لقوات الجيش وان اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين .

وتمكنت قوات الجيش من ازالة عدد من النقاط وطاردت المسلحين .

وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش ستواصل تصفية كافة النقاط المنتشرة على طول الخط وستضرب بيد من حديد من يحاول الاساءة لسمعة الضالع .

وانتشرت منذ عام عشرات النقاط على طول الخط بمنطقة الضالع حيث يقوم اصحابها بفرض جبايات على الشاحنات ووصل الأمر فجر الثلاثاء إلى اطلاق النار على شاحنة واحراقها بسبب رفض سائقها دفع اتاوات .

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