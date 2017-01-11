أسترالي مخطوف في اليمن يناشد حكومته بالتدخل

أفاد موقع "سايت" الأمريكي المعني بمتابعة مواقع المسلحين الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني أن مواطنا أستراليا مخطوفا في اليمن ظهر في شريط فيديو وهو يطلب من حكومته قبول طلبات خاطفيه.

ويظهر في الفيديو المواطن الأسترالي الذي قدم باعتباره "كريغ ماكليستر"، وهو يقرأ بيانا، فيما كان سلاح الخاطفين موجها إلى رأسه.

وقال المخطوف الأسترالي إن خاطفيه سيقتلونه، إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها.

وبث التسجيل الذي مدته 12 ثانية على أحد المواقع التابعة للمسلحين، بحسب "سايت".

وخطف ماكليستر في سبتمبر/أيلول عام 2016 في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وذكر في شريط فيديو بث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه يعمل كمدرب لكرة القدم، وقال حينها إن خاطفيه يطلبون مالا لقاء اطلاق سراحه.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن ماكليستر عمل مدربا للشبان دون 16 عاما في فريق كرة قدم بصنعاء لمدة عامين، كما عمل مدربا لمدة 4 سنوات في تعز جنوب غرب اليمن.

وشهد اليمن العديد من عمليات خطف الأجانب في العقود الأخيرة، كما تستخدم بعض القبائل اليمنية عملية خطف الأجانب، في كثير من الأحيان، لإجبار السلطات على تنفيذ مطالبها الاقتصادية.

يذكر أن بعض عمليات الخطف نفذتها مجموعات متطرفة مثل "القاعدة"، التي لها نفوذ في جنوب اليمن وجنوب شرقه.

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