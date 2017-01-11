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نعمان ينتقد ما اسماه استثمار الزيارات المتعلقة بالشئون الانسانية من قبل الانقلابيين

الأربعاء 11 يناير 2017 10:06 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

انتقد الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان ما اسماه استثمار الزيارات المتعلقة بالشئون الانسانية من قبل الانقلابيين في إشارة إلى لقاءات عقدها قياديون في الحركة الحوثية مع مسئولين اجانب في صنعاء يوم الثلاثاء .

وعلق "نعمان" على هذه اللقاءات بالقول :" استثمار الزيارات المتعلقة بالشئون الانسانية من قبل الانقلابيين لا يدل على شيء اكثر من انهم يمارسون نفس السلوك الذي تعودوا عليه في استثمار نتائج الكارثة التي تسببوا فيها في تسويق انقلابهم .

مجلس العموم البريطاني ناقش اكثر من مرة الوضع الانساني في اليمن وتابع عبر المنظمات الانسانية وعن قرب هذا الوضع ورصدت الحكومة البريطانية ما يقارب المائة مليون جنيه للإغاثة الانسانية وكلفت الجهة المختصة في البرلمان بدراسة الوضع ميدانياً للتحري في امكانية تحسين مساهمتها في الجانب .

 ولهذا الغرض يقوم عضو البرلمان السيد أندريه ميشيل بزيارة كل من صنعاء وعدن هذه الايام في مهمة انسانية لمعرفة الحاجة الى مزيد من الاغاثة ، وهذا ما ابلغنا به قبل سفره .

وما كنت اريد ان أخوض في هذا الموضوع لولا هذا الرغي الاعلامي الذي يقلب الحقائق .


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