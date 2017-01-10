علمت صحيفة "عدن الغد" ان فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اصدر تعميما الى محافظي المحافظات بتاريخ 2 يناير 2017 يتضمن تأكيدا بان الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط هي الجهة الوحيدة المسؤلة عن إدارة واستغلال أرضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وهي المسؤلة عن التعيينات في مكاتبها وفروعها بكافة محافظات الجمهورية وذلك وفقآ لأحكام القوانين النافذة كما تضمن التوجية لجميع المحافظين للتقيد والإلتزام بذلك

وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على صورة من هذا التعميم .

وقالت مصادر الصحيفة انه تم نسخ هذا التعميم الى دولة رئيس الوزراء و رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني للعمل بما نص عليه التعميم وتنفيذه.

المزيد في أخبار وتقارير تعميم رئاسي الى محافظي المحافظات بشأن صلاحيات واختصاص رئاسة الهيئة العامة للاراضي علمت صحيفة "عدن الغد" ان فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اصدر تعميما الى محافظي المحافظات بتاريخ 2 يناير 2017 يتضمن تأكيدا بان الهيئة العامة للأراضي الميسري : استئناف عمل لجان صرف المرتبات تأجل ليوم السبت لاسباب فنية قال وزير الزراعة ورئيس لجان صرف مرتبات العسكريين بعدن احمد الميسري ان عملية استئناف صرف المرتبات من قبل اللجان المكلفة بذلك تأجل إلى يوم السبت القادم لاسباب فنية صحفي جنوبي يكشف خفايا زيارة صالح إلى مركز تجاري بصنعاء كشف صحفي جنوبي بارز معلومات جديدة عن واقعة زيارة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى مركز تجاري في صنعاء يوم الثلاثاء . وكتب الصحفي منصور صالح عن واقعة هذه