تعميم رئاسي الى محافظي المحافظات بشأن صلاحيات واختصاص رئاسة الهيئة العامة للاراضي
الثلاثاء 10 يناير 2017 11:09 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
علمت صحيفة "عدن الغد" ان فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اصدر تعميما الى محافظي المحافظات بتاريخ 2 يناير 2017 يتضمن تأكيدا بان الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط هي الجهة الوحيدة المسؤلة عن إدارة واستغلال أرضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وهي المسؤلة عن التعيينات في مكاتبها وفروعها بكافة محافظات الجمهورية وذلك وفقآ لأحكام القوانين النافذة كما تضمن التوجية لجميع المحافظين للتقيد والإلتزام بذلك
وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على صورة من هذا التعميم .
وقالت مصادر الصحيفة انه تم نسخ هذا التعميم الى دولة رئيس الوزراء و رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني للعمل بما نص عليه التعميم وتنفيذه.
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