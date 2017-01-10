الميسري : استئناف عمل لجان صرف المرتبات تأجل ليوم السبت لاسباب فنية
الثلاثاء 10 يناير 2017 10:56 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال وزير الزراعة ورئيس لجان صرف مرتبات العسكريين بعدن احمد الميسري ان عملية استئناف صرف المرتبات من قبل اللجان المكلفة بذلك تأجل إلى يوم السبت القادم لاسباب فنية .
وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه كان من المقرر ان تبدأ لجان الصرف عملها يوم الثلاثاء لكن الأمر تم تأجيله بسبب عدم الانتهاء من ترتيبات عمل خاصة بهذه اللجان .
وأكد الميسري ان اللجنة اختارت يوم السبت موعدا جديدا لعملها تجنبا للوقوع في أي اشكاليات جديدة .
من رمزي الفضلي
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