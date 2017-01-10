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صحفي جنوبي يكشف خفايا زيارة صالح إلى مركز تجاري بصنعاء

الثلاثاء 10 يناير 2017 10:45 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

كشف صحفي جنوبي بارز معلومات جديدة عن واقعة زيارة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى مركز تجاري في صنعاء يوم الثلاثاء .

وكتب الصحفي منصور صالح عن واقعة هذه الزيارة قائلا :"

اليوم زار المخلوع صالح المركز التجاري سماء مول اكبر مشروع استثماري في اليمن ، والذي افتتح مؤخرا في صنعاء العاصمة التي يقول الحوثي وصالح أنها محاصرة .

المفاجأة الكبرى أن المول الضخم الذي نفذه بنك سبأ الإسلامي ، أحد أبرز الأذرع الاستثمارية المملوكة للقيادي الإصلاحي حميد الأحمر الذي يظهره الإعلام كخصم لدود لصالح.

تقول مصادر على اطلاع وثيق ان بنك سبأ الإسلامي التابع لحميد هو من قام بتمويل هذا المشروع ،باسم صالح الرياشي (شريك حميد وواجهته في المشاريع التي لا يريد إعلانها).

والمفاجأة الأبرز هي إن زيارة علي عبدا لله صالح الذي للمول تشير إلى ترجيح ان يكون شريكا فيه على غرار شراكته مع حميد في شركة سبأفون بنسبة 10 في المائة ، باسم خاله مقصع ، وسبأفون هي الشركة الوحيدة التي تتعامل معها الحكومة اليمنية بصفتها الشركة الموثوق بها وحصرت عليها أرقام مسئوليها في الداخل.

من هنا يتبين حجم الاستخفاف الذي يظهره ساسة الشمال وتجارها بأرواح وعقول المجتمع من خلال التظاهر بالصراع والاختلاف فيما بينهم بحثا عن المال والدعم والتأييد من الإقليم ومن المجتمع المحلي في حين يتشاركون في الواقع ويسندون بعضهم ويحافظون على مصالحهم كل من مكان تواجده.


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صحفي جنوبي يكشف خفايا زيارة صالح إلى مركز تجاري بصنعاء
كشف صحفي جنوبي بارز معلومات جديدة عن واقعة زيارة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى مركز تجاري في صنعاء يوم الثلاثاء . وكتب الصحفي منصور صالح عن واقعة هذه




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