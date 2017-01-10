دعا العميد عبدالله زيد ابو (غمدان) الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وقيادة الجيش الوطني الى اصدار قرار جمهوري يقضي بتسمية اللواء 3 حزم باسم الشهيد البطل العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء السابق والذي تقدم صفوف جنوده في معركة تحرير ذوباب باب المندي واستشهد على يد المليشيات الحوثية العفاشية باﻻضافة الى منحه وسام الشجاعة من الدرجة اﻻولى تقديرا وتكريمآ لأدواره البطولية في معارك الشرف والكرامة .

وقال العميد عبدالله زيد وهو من القيادات العسكرية التي انخرطت في المقاومة لتحرير عدن ان الشهيد البطل عمر الصبيحي بطل مقدام ورفيق درب منذ انطلاقة ثورة شعب الجنوب وقدم حياته فداءً لوطنه وما زالت جثته بيد قوى العدوان واﻻجرام ونشعر بحزن عميق لفراقه لكننا نعتز بملاحمه التي سيخلدها التاريخ .

واضاف زيد بالقول :"ومن هنا اثق باستجابة القيادة صاحبة القرار بمقترحي ليخلد اسم زميلنا الشهيد اليطل ويبقى في ذاكرة رفاقه وجنوده وشعب الجنوب الوفي رحمة الله تغشاه".

*من علي مقراط

المزيد في أخبار وتقارير ضابط جنوبي يدعو الى تسمية اللواء 3 حزم باسم الشهيد عمر الصبيحي دعا العميد عبدالله زيد ابو (غمدان) الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وقيادة الجيش الوطني الى اصدار قرار جمهوري يقضي بتسمية اللواء 3 حزم باسم الشهيد البطل اشتباكات مسلحة في محيط مقر القصر الجمهوري بسيئون قال شهود عيان وسكان محليون ان اشتباكات مسلحة اندلعت مساء يوم الثلاثاء بين قوة محلية تتولى حماية القصر الرئاسي وقوة من الجيش . وقال مصدر محلي لـ"عدن الغد" ان خلافا حول شيخ قبلي : نسب الانتصارات لغير أهلها إفلاس سياسي مهين قال الشيخ القبلي بمضاربة بلحج نبيه سعيد راشد القديح في تصريح لعدن الغد:" ان ما دأبت عليه بعض القنوات الفضائية مما وصفه بالانحدار المهني وتحوير الحقيقة والقفز عليها